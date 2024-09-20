إطلاق أكبر مزاد للماس المصقول في دبي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، وشركة «رابابورت دايموند كوربوريشن» المتخصصة في قطاع الماس، أمس، عن إطلاق أكبر مزاد للماس المصقول في تاريخ دبي من حيث عدد القطع المعروضة.

وذكر المركز في بيان، أن مزاد «رابابورت»، سيشهد عرض أكثر من 3200 قطعة من الماس المصقول للبيع تشمل 2800 حجر مفرد و415 قطعة صغيرة، بوزن إجمالي يتجاوز 50 ألف قيراط من الماس المصقول.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «يمثل الإعلان عن المزاد خطوة جديدة في استراتيجيتنا طويلة الأجل لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية رائدة في تجارة الماس، حيث نسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال الشراكة مع مؤسسات مرموقة مثل (رابابورت)، والحفاظ على مرونتنا عبر توسيع نطاق ميثاق السلوك لبورصة دبي للماس، والتعاون المستمر مع الأطراف المعنية لضمان خلق بيئة تجارية تتسم بالشفافية والمعايير الأخلاقية».

وأضاف: «شهدنا على مدار السنوات الماضية نمواً قياسياً في حركة تجارة الماس عبر بورصة دبي للماس، إذ وصلت قيمة تجارة الماس الخام والمصقول خلال العام الماضي إلى 38.3 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة تجارة الماس المصقول وحدها بنسبة 32%».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة «رابابورت»، مارتن رابابورت: «انطلاقاً من إيماننا بالزخم المتنامي الذي تكتسبه دبي مركزاً رائداً لتجارة الماس المصقول، ودعمنا لمسيرتها في هذا المجال، يسرنا أن نعلن عن توسيع نطاق أعمالنا في دبي في مجال الماس المعاد تدويره في الولايات المتحدة عبر عرض مجموعة من القطع المفردة».

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة بعد أن حققت مبيعاتنا من قطع الماس الصغيرة إيرادات وصلت إلى مئات ملايين الدولارات منذ عام 2013، إذ يعتبر الماس المعاد تدويره في الولايات المتحدة فرصة متميزة لتجار الماس وتجار التجزئة على مستوى العالم للحصول على قطع الماس بأفضل الأسعار».

وسيُقام مزاد «رابابورت» في مبنى بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس من الأحد المقبل الموافق 22 سبتمبر حتى الأربعاء 25 سبتمبر، وذلك وفق نظام المناقصة على طاولات البورصة. وسيغلق المزاد في الأول من أكتوبر، فيما يتم تقديم العطاءات عبر الإنترنت لإتاحة الفرصة أمام المشترين الدوليين لتقديم عروضهم.