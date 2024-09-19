«الاقتصاد» تلزم الشركات المساهمة الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة

أصدرت وزارة الاقتصاد، قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.

ويُعدُّ القرار جزءاً من استراتيجية وطنية شاملة، لتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال، إذ يهدف إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة، بما يسهم في تحقيق مراتب جديدة أكثر تقدماً للدولة ضمن تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة، والحرص على منحها الفرصة كاملة، لإثبات جدارتها شريكاً فاعلاً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

ويأتي القرار الوزاري الجديد، رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة، بعد تطبيق قرار مماثل على مستوى الشركات المساهمة العامة في الدولة خلال السنوات الماضية، والذي انعكس إيجاباً على أدائها المؤسسي والاقتصادي.

وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على مواصلة الجهود، لتعزيز تمكين مساهمة المرأة في مختلف المجالات والأنشطة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار سيدعم هذا القرار رؤية الدولة في تعزيز التوازن بين الجنسين، ويخلق فرصاً جديدة لتمكين المرأة في قطاع الأعمال، ويعزز من حضورها في مواقع صنع القرار والمراكز القيادية، بما يرسّخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في المؤشرات العالمية التنافسية المرتبطة بالتوازن بين الجنسين.

وقال: «استطاعت المرأة في دولة الإمارات وعلى مدار العقود الماضية، أن تثبت كفاءتها، وتحقق إنجازات ومساهمات قوية وفعّالة في قطاعات الأعمال والمال والاستثمار بالدولة، حتى أصبحت شريكاً رئيساً في العمل الاقتصادي، وعنصراً مهماً في بناء الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وبالتالي فإن القرار سيوفر قيمة مضافة جديدة للشركات المساهمة الخاصة، وتعزيز أدائها المؤسسي، وذلك من خلال نقل الرؤى والخبرات والتجارب الناجحة التي اكتسبتها سيدات الأعمال في الدولة».

وتقدّم بن طوق، بخالص الشكر والعرفان إلى حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لجهود سموّها الاستثنائية في تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي في الدولة، وما أثمرته من العديد من المبادرات النوعية على مدى السنوات الماضية، ومن أبرزها «مبادرة المرأة في مجالس الإدارة» و«الدليل الاسترشادي لترشح ودخول المرأة لمجالس الإدارة»، ومبادرة «التعهّد بتسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى بحلول عام 2025.

من جانبها، أشادت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى غانم المرّي، بالتعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد والمجلس لتحقيق هذه الأهداف، مثمنة الخطوة الاستراتيجية المهمة، المتمثلة في القرار المُلزم الذي أصدرته الوزارة، بما تمهّد له من نتائج إيجابية كبيرة على صعيد الجهود الرامية إلى دعم المرأة، وتحقيق مزيد من التقدّم في مسيرة تحقيق التوازن بين الجنسين.

وقالت: «بتوجيهات سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، يُمثّل القرار انطلاقة جديدة للمرأة الإماراتية، ويعزز فرص مشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات على الصعيدين المحلي والاتحادي، وهو ما يدعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في ملف التوازن بين الجنسين، وذلك انطلاقاً من إيمان سموّ رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بأهمية تلك المشاركة التي تتيح للمرأة إثبات جدارتها كشريك في مسيرة التنمية الشاملة، وضمن مختلف مساراتها».

وأضافت المرّي: «لاشك أن القرار الذي تبنّته وزارة الاقتصاد يتوّج الجهود المشتركة والتعاون البنّاء بين الوزارة ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ويعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة، بما للقرار من إسهام واضح في تمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق توازن أفضل في المجتمع، ويعزز من جاذبية الدولة كوجهة عالمية للاستثمار، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين الجانبين، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويعين على الوصول إلى مراتب جديدة من التميّز على مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التوازن بين الجنسين».

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن القرار سيطبق بدءاً من يناير 2025، ودعت الشركات المساهمة الخاصة إلى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار عند إعادة تشكيل مجالس الإدارة لديها، حيث يعكس هذا التوجيه التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، وضمان أن تكون مجالس الإدارة ممثلة لجميع فئات المجتمع.

يذكر أنه في عام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات قراراً يقضي بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، بتخصيص مقعد للمرأة في عضوية مجلس إدارة الشركات المدرجة.

ويدعم القرار الأخير لوزارة الاقتصاد توسيع نطاق المتطلبات ليشمل الشركات المساهمة الخاصة، رؤية دولة الإمارات لتمكين المرأة، وتشجيعها على لعب دور فعّال في مجالس إدارة الشركات.