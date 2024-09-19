دبي تتصدر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الإشغال الفندقي

أظهرت دراسة صادرة عن شركة «وايت بريدج هوسبيتاليتي»، المتخصصة في الاستشارات الفندقية للمطورين، أن مدينة دبي حلت في المركز الأول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث معدلات الإشغال الفندقي خلال النصف الأول من العام الجاري، متفوقة على وجهات سياحية شهيرة، مثل لندن وباريس وروما ومدريد بفارق كبير.

وبحسب الدراسة التي شاركت في إعدادها شركة «رايدر ليفيت باكنول» العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية، وشركة «هوتستاتس» المتخصصة في ربحية الفنادق، واصلت السوق الفندقية في دبي تسجيل معدلات أداء قوية، معززة مكاسبها مقارنة بالوجهات السياحية الأخرى في المنطقة، حيث وصل معدل الإشغال الفندقي فيها إلى نحو 80%.

وجاء في الدراسة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «دبي هي الوجهة الأفضل أداء من حيث الإشغال الفندقي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا»، مشيرة إلى أن إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة متوافرة في الإمارة وصل إلى نحو 121 دولاراً (نحو 444 درهماً)، وهي ضمن المراكز الثلاثة الأولى في هذا المقياس، كما أشارت إلى نمو الربح التشغيلي بنسبة 3.2% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ولفتت الدراسة إلى مستويات قوية حققتها السوق الفندقية بدبي في مؤشرات العائد على الغرف المتوافرة، والسعر اليومي، ومعدل الطلب على الغرف، مؤكدة تسجيل نمو سنوي في جميع هذه المؤشرات، مقارنة بمستويات العام الماضي.

ووفقاً للدراسة، فقد واصلت صناعة الفنادق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أداءها الجيد، مع اقترابها من مستويات مستقرة مرة أخرى بعد جائحة «كورونا».

واستقبلت دبي 9.31 ملايين زائر دولي خلال الفترة بين يناير ويونيو من عام 2024، ما شكّل زيادة بنسبة 9%، مقارنة مع 8.55 ملايين زائر خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وارتفع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 3% ليبلغ 21.35 مليون غرفة في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 20.73 مليون غرفة في النصف الأول من العام الماضي.

ووصل العدد الإجمالي من الغرف الفندقية المتاحة في دبي بنهاية يونيو الماضي إلى 150 ألفاً و879 غرفة، مقارنة بـ148 ألفاً و689 غرفة في يونيو 2023، في حين وصل عدد المنشآت الفندقية إلى 823 منشأة، مقارنة مع 810 منشآت خلال فترة المقارنة.

• إجمالي الربح التشغيلي لكل غرفة فندقية متوافرة في الإمارة وصل إلى نحو 444 درهماً.