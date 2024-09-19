«دبي العالمية» تُعرّف الشركات بفرص التوسع في تنزانيا وأوغندا

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية جديدة ضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، بهدف تسليط الضوء على فرص توسع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في أسواق تنزانيا وأوغندا، وذلك بحضور أكثر من 100 ممثل لشركات القطاع الخاص في الإمارة.

وذكرت الغرفة في بيان، أمس، أن الفعالية استعرضت سبل التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين دبي وتنزانيا وأوغندا، عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش التفاعلية مع خبراء ومختصين.

وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية لدعم التوسع الدولي لشركات دبي، مع التركيز على الفرص التجارية المتاحة في تنزانيا وأوغندا. وأعقب ذلك جلسة حوارية تفاعلية تناولت فرص التجارة والاستثمار الواعدة في السوقين.

وحظي المشاركون في هذا اللقاء بمعلومات معمقة عن الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق، وإرشادات مزاولة الأعمال، وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات، وإبرام المشاريع المشتركة.

وتشكل مخرجات فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر» نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية.

وقال نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي، حسن الهاشمي: «نلتزم بتعزيز قدرة مجتمع الأعمال في دبي على التوسع والنجاح في الأسواق العالمية الواعدة، ونحرص على إتاحة الفرص أمامه لبناء شراكات مثمرة ترسخ آفاق نموه واستدامة أعماله».