خالد بن محمد يشهد جانباً من فعاليات «العالمي للمرافق»

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات «المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024»، الذي تختتم فعالياته في مركز «أدنيك» أبوظبي، اليوم.

وتفقَّد سموّه، خلال الزيارة، عدداً من الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث اطَّلع على أحدث الابتكارات في قطاع إدارة المرافق العالمي، واستعرض جهود الجهات المشاركة في الحدث في مجال تطوير الاستدامة في قطاعَي المياه والكهرباء.

وأشاد سموّه، خلال جولته في أروقة المعرض، بجهود مختلف الشركات والمؤسسات المشاركة، ومساعيها لتطوير حلول وتقنيات مبتكرة، تسهم في تعزيز استدامة المرافق.

رافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، كلٌ من وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ورئيس دائرة الطاقة المهندس عويضة مرشد المرر، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيف غباش، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها حميد الظاهري، والرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» جاسم ثابت.