الإعلان عن بطاقة ائتمان تتيح تمويلاً للشركات

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن إطلاق بطاقة ائتمانية جديدة للشركات تحمل علامة تجارية مشتركة، بالتعاون مع «ماستركارد». وأفاد بيان أمس بأن بطاقة الائتمان الجديدة تلبي احتياجات جميع الشركات، بما في ذلك تلك التي تستفيد من خدمات شركتي «دي بي ورلد» و«دبي التجارية» في الإمارات، إضافة إلى حلول الجمارك والخدمات اللوجستية.

كما تستهدف البطاقة العديد من القطاعات، إذ توفر عروضاً فريدة من نوعها في دولة الإمارات، مع مجموعة من مزايا الأعمال والسفر ونمط الحياة. وتتيح كذلك تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بمعدل فائدة تنافسي للغاية، واسترداداً نقدياً على الإنفاق دون حد أقصى.

وبحسب البيان، سيحظى المتعاملون بإمكانية الوصول إلى مركز الاتصال الحصري لـ«دبي التجارية»، وهي خدمة متاحة على مدار الساعة، كما يمكن للمتعاملين الذين يختارون البطاقة الجديدة أيضاً، فتح حساب من خلال قسم الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الإمارات دبي الوطني، للوصول إلى كامل المنتجات والخدمات ذات الصلة.

وسيتم ربط حاملي بطاقات الأعمال بأكثر من 150 حسماً متاحاً للتجار من خلال منصة Easy Saving Specials (ESS) من «ماستركارد»، وهو برنامج عالمي قائم على الاسترداد، يوفر للتجار عروضاً محدودة الوقت يتم استردادها عند الدفع، فضلاً عن خفض التكاليف، ودفع النمو من خلال خدمات الأعمال الأساسية، بما في ذلك الترويج لعروضهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما سيساعد الشركات في إدارة مدفوعاتها، وتقليل تكاليف المعاملات، وزيادة التدفق النقدي.

وقال رئيس المنتجات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ديباك تشاندران: «تسهم شراكتنا الحالية مع (دي بي ورلد) لإطلاق بطاقة ماستركارد ذات العلامة التجارية المشتركة، في توحيد جهود علامتين تجاريتين رائدتين في الدولة لتقديم أداة مبتكرة وأساسية لقطاع الأعمال في المنطقة، الذي يشكل العصب الأساسي للاقتصاد الإماراتي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد الحسن: «ملتزمون في (دي بي ورلد) بإتاحة الفرص لتعزيز انسيابية التجارة العالمية. ولا شك أن شراكتنا اليوم مع (الإمارات دبي الوطني) لتقديم هذه البطاقة المشتركة للشركات، تجسد التزامنا بتوفير حلول مبتكرة تعزز الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية للشركات. علاوة على ذلك، يمكن للعملاء الوصول إلى خدمات مميزة حصرية، ما يعزز دورنا في دفع النمو الاقتصادي للدولة، ودعم طموحات التجارة العالمية.»

في السياق نفسه، قالت نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى «ماستركارد»، جينا بيترسون سكايرم، إن «إطلاق بطاقة ماستركارد الائتمانية للشركات ذات العلامة التجارية المشتركة يتماشى مع التزامنا المشترك بتعزيز أجندة دبي الاقتصادية 2033، من خلال زيادة حجم التجارة البينية بين دبي ومنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وفي جميع أنحاء العالم»، لافتة إلى أنه تم تصميم المنتج المبتكر والفريد لتوفير باقة واسعة من المزايا للتجار في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال.