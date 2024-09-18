سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 3 مليارات درهم في جلستين

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة بنحو 3.032 مليارات درهم خلال أول جلستين من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء) مع تركزها في أسهم قطاعات العقارات والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 2.436 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 595.798 مليون درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على 746.78 مليون سهم، من خلال أكثر من 65.1 ألف صفقة.

وعلى مستوى التداولات اليومية، تراجع مؤشر سوق دبي، بشكل طفيف بنسبة 0.04%، ليغلق عند 4395.2 نقطة بنهاية تداولات أمس، بعد التداول على 136.52 مليون سهم بقيمة 265.527 مليون درهم من خلال 10.44 آلاف صفقة.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب اليومية في سوق دبي نحو 9.39 ملايين درهم، بعد تسجيل إجمالي مشتريات بقيمة 120.07 مليون درهم، وإجمالي مبيعات بقيمة 110.68 ملايين درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، خلال ثاني جلسة من الأسبوع الجاري (أمس) نحو 154.84 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 145.46 مليون درهم لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 9.38 ملايين درهم.

كما اتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 178.27 مليون درهم مقابل «مشتريات» بلغت قيمتها 175.22 مليون درهم، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 3.05 ملايين درهم، محصلة «بيع».

بدورها، بلغت قيمة مشتريات الأفراد 90.3 مليون درهم، مقابل مبيعات من الأسهم بقيمة 87.26 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراء» بنحو 3.048 ملايين درهم.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام «فادجي» بنسبة 0.41% إلى مستوى 9427.71 نقطة بعد التداول على 351.64 مليون سهم بقيمة 1.33 مليار درهم من خلال 24.17 ألف صفقة.

وقال الخبير المالي، محمود عطا، إن من أهم الأسباب التي عززت مكاسب أسواق المال المحلية منذ أول الشهر الجاري حتى الآن، تسجيل الشركات المدرجة أرباحاً جيدة، مقارنة بأسواق الأسهم في المنطقة، لاسيما الشركات الكبرى التي تتميز بتوزيعات نقدية سخية.