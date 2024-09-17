«العالمي للمرافق» يستقطب 12 ألف متخصص وخبير

حضر الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أمس، جانباً من فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي يُقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ويستمر حتى يوم غد في مركز «أدنيك» أبوظبي.

وتستقطب النسخة الثالثة من الحدث أكثر من 12 ألف متخصص وخبير عالمي، ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع مرافق المياه والكهرباء، وتسلط الضوء على أحدث التقنيات والتطورات البحثية والخدمات التقنية والمنتجات التي تقود مستقبل القطاع.

ويشهد الحدث العالمي عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات الاستراتيجية والتخصُّصية، وتنظيم أكثر من 110 جلسات، بمشاركة ما يزيد على 280 متحدثاً، و10 وزراء للطاقة والمياه، وأكثر من 1400 مندوب وخبير.

وقام الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بجولة في أروقة المعرض، للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدَمة في قطاع الطاقة والمرافق، وتفقَّد عدداً من أجنحة الشركات المحلية والعالمية الرائدة، التي تعرض حلولاً تكنولوجية مبتكرة في القطاع، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك، من خلال تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، لإيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه استدامة قطاعي المياه والكهرباء، مشيراً إلى حرص والتزام دولة الإمارات دعم تبنّي الحلول المبتكرة، لضمان فاعلية وكفاءة مستقبل قطاع المرافق إقليمياً ودولياً.

وشدد خلال هذه الزيارة على ضرورة الاستفادة من التطورات التكنولوجية والشراكات الدولية، لتعزيز استدامة وأمن قطاع خدمات المياه والكهرباء، على المستويين المحلي والعالمي.

ويُعدُّ المعرض والمؤتمر العالمي للمرافق 2024، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وتُنظِّمه شركة «دي إم جي إيفنتس» لتنظيم المعارض تحت شعار «نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق»، منصة رائدة لتبادل الأفكار والرؤى بين صنّاع القرار وقادة قطاع المرافق لمناقشة مستقبل هذا المجال الحيوي.

• تنظيم 110 جلسات بمشاركة 280 متحدثاً و10 وزراء للطاقة والمياه و1400 مندوب وخبير.