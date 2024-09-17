منح «Bybit» ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية

منحت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية منصة «Bybit» ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية المؤقت (غير التشغيلي) المخصص لمزودي خدمات منصات الأصول الافتراضية بدبي، للأفراد والمستثمرين المؤهلين، والمستخدمين من المؤسسات، بما يعزز العلاقات الوثيقة بين المنصة والسلطات التنظيمية المعنية بالقطاع في دبي، لاسيما أنها تتخذ من الإمارة مقراً لها.

وجاء الحصول على ترخيص «Bybit»، التي تعد ثانية كبرى منصات تداول العملات الرقمية حول العالم، من حيث حجم التداول، عقب عملية تقييم دقيقة قائمة على تعاون الجانبين، وفق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية.