«ميبا»: تدفق الثروات يزيد الطلب على طيران رجال الأعمال في دبي

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي أحمد النقبي، إن دبي تُعدُّ مركزاً رئيساً لقطاع طيران رجال الأعمال على المستوى العالمي، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة عالمية المستوى، وبيئتها الاقتصادية القوية.

وأضاف النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «تتميّز الإمارة بجاذبيتها للأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والشركات الرائدة من مختلف القطاعات، حيث يسهم التدفق الكبير للثروات في زيادة الطلب على طيران رجال الأعمال».

وأكد أن نمو قطاع طيران رجال الأعمال في دبي، هو بمثابة دليل على اقتصادها القوي، كما أن التزام الإمارة بالابتكار والاستدامة، جعلها نقطة جذب لأصحاب رؤوس الأموال.

ولفت النقبي إلى أنه نظراً لكون دولة الإمارات، تشكل 41% من إجمالي سوق طيران رجال الأعمال على مستوى المنطقة، فإن دبي تلعب دوراً رئيساً في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع.

وذكر أن قطاع طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما في دولة الإمارات، يشهد نمواً ملحوظاً يعزز مكانة المنطقة كإحدى أبرز الأسواق المؤثرة في قطاع الطيران العالمي، موضحاً أن الدولة تضم 174 طائرة رجال أعمال مسجلة، والتي تشكل جزءاً من أسطول إقليمي يتكون من 450 طائرة، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، التي تستحوذ الآن على نحو 6% من عمليات تسليم طائرات رجال الأعمال العالمية سنوياً.

وبيّن النقبي أن هذا النمو في الإمارات، يستند إلى عوامل عدة، تشمل التنويع الاقتصادي، وارتفاع عدد الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية لقطاع الطيران، إضافة إلى مرونة الإجراءات واللوائح التنظيمية التي تعتمدها الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، والتي تأتي نتيجة التعاون الوثيق بين الهيئة واتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا».

وقال، إن التوقعات تشير إلى نمو كبير في سوق طيران رجال الأعمال في منطقة الشرق الأوسط من 566.46 مليون دولار في عام 2024 إلى 943.39 مليون دولار بحلول عام 2029، حيث تسلّط هذه التوقعات الضوء على الطلب المتنامي على خدمات طيران رجال الأعمال، الناتجة عن الحاجة إلى حلول السفر المرنة والمخصصة والموفرة للوقت.

وأشار النقبي إلى أن «معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة 2024»، يؤكد المكانة الرائدة لدبي في قطاع الطيران العالمي، مع استضافة الدورة الـ10 من المعرض مجموعة من أبرز الشركات الرائدة في القطاع، مثل «بوينغ بزنس جيتس»، و«داسو للطيران»، و«بومباردييه»، و«غلف ستريم» و«إيرباص» و«إمبراير»، ما يعكس أهمية المعرض كمنصة عالمية رائدة لقطاع الطيران.

وأفاد بأن الدورة الحالية من المعرض، تشهد إطلاق مجموعة من أحدث المزايا والابتكارات في قطاع طيران رجال الأعمال، حيث يستعرض جناح النقل الجوي المتطور أحدث تقنيات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، في حين تسلّط منصة (فيستا) للابتكار الضوء على الحلول الجديدة في مجال الاستدامة والتقنيات المتقدمة، بما يتيح للحضور التعرف إلى مستقبل قطاع الطيران.

يشار إلى أن فعاليات المعرض تقام يومي 10 و12 ديسمبر المقبل في مطار آل مكتوم الدولي.

• معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة ينطلق في ديسمبر المقبل.

دور محوري

أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «ميبا»، علي أحمد النقبي، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواصل لعب دور محوري في تطور قطاع طيران رجال الأعمال، كما تستمر دبي في ترسيخ مكانتها الرائدة، وإرساء معايير جديدة للتميّز والابتكار على مستوى القطاع.

وقال، إن «معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة»، يلعب دوراً محورياً في رسم ملامح مستقبل القطاع، من خلال التركيز على الاستدامة والتطورات التكنولوجية، والتعاون في مجال الابتكار، وتوفير فرص مميّزة للتواصل المهني وتبادل المعارف وتطوير الأعمال.