«دبي لتدريب روّاد الأعمال» يختار 27 خريجاً من 22 دولة

أعلن «برنامج دبي لتدريب روّاد الأعمال»، استقبال الدفعة الجديدة للعام (2024-2025)، التي تضم 27 مشاركاً، من 22 دولة، منها دول في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والهند والصين وإندونيسيا وكندا وملاوي وكولومبيا، وغيرها.

وذكر بيان صادر أمس، أن المشاركين سيحظون بفرصة لتطوير مهاراتهم القيادية، والعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة مختارة من المواهب الإماراتية، بما يثمر في تعزيز فرص التبادل الثقافي والنمو.

وأُقيم حفل افتتاحي في مركز دبي المالي العالمي للترحيب بمشاركي الدورة الـ10 من قادة المستقبل الذين تم اختيارهم من بين ما يزيد على 5000 متقدم من 160 دولة.

ويُعدُّ البرنامج الممول بالكامل، بمثابة فرصة فريدة من نوعها لخوض رحلة تعليمية شاملة لمدة تسعة أشهر في دبي، تمكن المشاركين من جسر الفجوة بين حياتهم الأكاديمية من جهة وحياتهم العملية والمهنية من جهة أخرى.

ولضمان تحقيق ذلك، يجمع البرنامج بين التدريب على المهارات الاستشارية الإدارية وأساسيات الأعمال القائمة على الكفاءة، والتدريب المهني والحصول على فرص للعمل في منظمات عالمية رائدة، تشمل مجموعة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي ومجموعة موانئ دبي العالمية و«دبي القابضة» ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتشمل قائمة شركاء التعليم الرئيسين للبرنامج «برايس ووترهاوس كوبرز» و«كاباديف» و«بون» للتعليم، الذين يقدمون مجموعة من الندوات ودراسات الحالة ذات العلاقة.