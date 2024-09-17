1800 شركة ناشئة تشارك في «إكسباند نورث ستار»

تنطلق في «دبي هاربر» خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر المقبل، فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار»، أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الحدث الذي ينظمه «مركز دبي التجاري العالمي»، وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، يجمع الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين، وروّاد الأعمال، وقادة الأعمال الناجحين، لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفرها دبي، للإسهام في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وذكر البيان أن من المتوقع مشاركة 1200 مستثمر في فعاليات «إكسباند نورث ستار»، حيث سيبحث كبار مسؤولي الصناديق الاستثمارية فرص التعاون مع 1800 شركة ناشئة من المتوقع مشاركتها، والتي قدمت من 100 دولة، وبذلك يسجل المعرض أكبر عدد للشركات الناشئة التي وصلت إلى مراحل أعمال متقدمة مقارنة بالفعاليات الدولية الأخرى.

وتشهد دورة العام الجاري مشاركة مستثمرين جدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم ومستثمرين من دول جديدة.

كما سيشهد المعرض زيادة في عدد الشركات الناشئة من دول تشارك للمرة الأولى، أبرزها النمسا وأستراليا وكندا واليونان وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وماليزيا وسنغافورة.

وكانت دورة العام الماضي لمعرض «إكسباند نورث ستار»، سجلت حضور 33 ألفاً و60 مشاركاً، و855 مستثمراً يديرون أصولاً بقيمة تتجاوز تريليون دولار.