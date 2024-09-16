"الاتحادية للضرائب" توعي بضريبة الشركات في المناطق الحرة

نظمت الهيئة الاتحادية للضرائب اليوم في دبي ورشة عمل للتوعية بضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن الورشة جزء رئيس من المرحلة الثانية لحملة التوعية الشاملة التي تنظمها، وتهدف إلى توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات مع الأخذ بعين الاعتبار المواضيع المختلفة، مثل الأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.

وأكدت الهيئة التزامها بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة والدور المحوري لتلك المناطق في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في دولة الإمارات.

وأوضح ممثلو الهيئة خلال الورشة أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة، ومع ذلك، يجب على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا.

وتنطبق نسبة 0% تحديدًا على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة، كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة.

ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط "الدخل المؤهل" لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ 9%.

ودعا ممثلو الهيئة إلى ضرورة مسارعة الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في يوليو، بغض النظر عن سنة الإصدار إلى تقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بحلول 30 سبتمبر الجاري.