«تعاونية الاتحاد» تطلق أنظمة دفع ذاتي للمشتريات

كشفت إدارة «تعاونية الاتحاد» عن إطلاقها، خلال الفترة الأخيرة، خدمات ذكية تتيح للمستهلكين السداد الذاتي لقيمة المشتريات، مع توجه الجمعية للتوسع في تلك الأنظمة بفروعها في أسواق دبي مستقبلاً.

وأفادت لـ«الإمارات اليوم»، بأن قطاع تجارة التجزئة في دبي يشهد تحولاً سريعاً لمواكبة أبرز متغيرات الخدمات الذكية المستحدثة في مجالات التسوق على المستويات العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي: «أطلقت إدارة (التعاونية) أخيراً خدمات جديدة للمستهلكين والمتعاملين معها تتيح أنظمة سداد ذاتي للمشتريات، عبر مجموعة أجهزة ذكية مخصصة للدفع الذاتي في فرعها بمركز (الاتحاد مول)، وذلك ضمن خططها لتوفير خيارات متعددة لسداد قيمة المشتريات، وتوفير مسارات دفع تتيح تجارب أكثر مرونة وسهولة للمتسوقين».

وأضاف البستكي: «سيتم التوسع في توفير خدمة الدفع الذاتي لقيمة المشتريات بفروع أخرى للتعاونية في دبي ووفق مراحل تدريجية، وذلك بعد أن لاقت المبادرة إقبالاً متزايداً من المستهلكين فور إطلاقها».

وأكد أن «الخدمة التي تعتمد على أنظمة ذكية من تقنيات مبتكرة، غيرت طريقة التسوق التقليدية في العديد من المتاجر ومراكز التسوق التجارية حول العالم، إذ تُمكِّن الخدمة المتعاملين من تحمل مسؤولية عملية الدفع، والتحكم في عملية تسوقهم بشكل ذاتي دون الحاجة إلى مساعدة العاملين في منفذ البيع».

وتابع البستكي: «توفر الخدمة التي تخطط (التعاونية) لنشرها في منافذ بيع بأسواق دبي، الوقت، من خلال تجاوز طوابير الدفع الطويلة عند صناديق الدفع التقليدية، كما أنها تعتبر خياراً مريحاً للمتسوقين الذين يفضلون الخصوصية في شراء مشترياتهم».

وذكر البستكي أن «إدارة (تعاونية الاتحاد) أطلقت خلال الفترة الأخيرة مبادرة تعتمد على القنوات الذكية والرقمية للتوسع بأنظمة الاستدامة، وتقليل استخدام الأوراق في منافذ البيع»، موضحاً أن تلك المبادرة تعتمد على إرسال ونشر حملات العروض الترويجية للمتعاملين عبر تطبيق المراسلة «واتس أب»، إضافة إلى تفعيل ميزة جديدة للحصول على بطاقة الولاء «تميّز» إلكترونياً عبر خدمة «واتس أب»، ما يتيح للمستهلكين سرعة الحصول على البطاقة، والخصومات المتاحة من خلالها، وهذا بدوره، يقلل طباعة الأوراق، لاسيما مع إتاحة فواتير المشتريات رقمياً، والاستغناء عن أشكالها التقليدية الورقية.

وأوضح البستكي أن «تعاونية الاتحاد» أتاحت الفواتير الرقمية عبر التطبيق الذكي، ومن خلال استخدام تقنية «كيو آر كود» كذلك، بإظهار الرمز على شاشة نقاط البيع، وفور إنهاء عملية دفع قيمة المشتريات، فإنه يمكن للمستهلكين مسح الرمز والحصول على الإيصال الإلكتروني الخاص به مع توفير خدمة طباعة الفاتورة حسب رغبة المستهلك.

وأكد أن تلك الخدمات ستتيح معايير أكثر توسعاً للاستدامة، كما توفر مجالات أكبر للتحول للخدمات الذكية، وبما يقلل الجهد والوقت، ويسرع ويسهل عمليات التسوق في منافذ البيع بمعدلات أكبر.

وقال البستكي إن قطاع تجارة التجزئة في دبي يشهد تحولاً سريعاً لمواكبة أبرز متغيرات الخدمات الذكية المستحدثة في مجالات التسوق على المستويات العالمية، وهو ما يدعم المزيد من فرص التوسع في تلك الأنظمة والخدمات التي تلقى قبولاً كبيراً لدى المستهلكين في أسواق دبي، وتواكب نمو قطاع تجارة التجزئة مدعوماً برواج نشاط الأفواج السياحية والنمو السكاني المستمر.