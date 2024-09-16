المناطق الأكثر «بحثاً» لشراء فلل في دبي بأقل من 2.5 مليون درهم

حدّد موقع «بيوت» العقاري المناطق الأكثر بحثاً على موقعه في دبي، لشراء فلل مكونة من ثلاث غرف نوم، بأقل من 2.5 مليون درهم، وذلك استناداً على عمليات البحث في موقع «بيوت» لآخر 12 شهراً.

وبحسب تقرير «بيوت»، تصدرت منطقة «داماك هيلز 2» القائمة، إذ حازت نسبة بحث بلغت 55.55%، فيما جاءت منطقة «دبي الجنوب» في المركز الثاني بنسبة بحث 17.69%، تليها منطقتا «دبي لاند» و«المرابع العربية 3» في المرتبتين الثالثة والرابعة، وبنسبتي بحث 11.78% و7.69% على التوالي، في حين حازت منطقة «ذا فالي» نسبة بحث بلغت 7.29%، لتحلّ بذلك في المرتبة الخامسة.

ولفت تقرير «بيوت» إلى أن إمارة دبي تضم مجموعة كبيرة من المناطق التي توفر نمط حياة مفعماً بالحيوية ومليئاً بأشكال الفخامة والرقي، كما تمتاز بتوفيرها بنية تحتية متطورة تخدم السكان، فضلاً عن مرافق وخدمات أساسية وترفيهية، بدءاً من المؤسسات التعليمية التي تغطي المراحل الدراسية كافة، والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات، وصولاً إلى مدن الألعاب والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، مشيراً إلى أن الميّزة التي تجذب كثيراً من المستثمرين هي الأسعار المنافسة التي تناسب مختلف الفئات.

وبحسب التقرير، تتمتع منطقة «داماك هيلز 2» بمزايا فريدة من نوعها، إذ تضم مجموعة كبيرة من العقارات الفاخرة التي تتنوع بين فلل ووحدات «تاون هاوس»، فيما يبلغ متوسط أسعار الشراء لفيلا من ثلاث غرف نوم نحو 1.569 مليون درهم، وبعائد استثماري يصل إلى 6.55%.

بدورها، تشهد منطقة «دبي الجنوب» في الآونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً من الباحثين عن نمط حياة ذي مستوى عالٍ وبأسعار معقولة، حيث يبلغ متوسط أسعار الشراء لفيلا من ثلاث غرف نوم نحو 2.249 مليون درهم، وبعائد استثماري يصل إلى 5.97%.

من جهتها، تحتضن منطقة «دبي لاند» مجموعة متنوعة من الشقق والفلل وحدات «تاون هاوس»، فضلاً عن قربها من عدد كبير من المرافق الترفيهية المميزة. أما متوسط أسعار الشراء لفيلا من ثلاث غرف نوم فيبلغ نحو 2.447 مليون درهم، وبعائد استثماري يصل إلى 6.55%. وأشار التقرير إلى منطقة «المرابع العربية 3» تتمتع بالعديد من المميزات التي جذبت إليها الباحثين عن نمط حياة عصري وهادئ، حيث يبلغ متوسط أسعار شراء فيلا من ثلاث غرف نوم نحو 2.437 مليون درهم، وبعائد استثماري يصل إلى 6.15%.

أما منطقة «ذا فالي»، فجاءت في المرتبة الخامسة في عمليات البحث، وضمن قائمة أفضل المناطق لشراء فلل مكونة من ثلاث غرف نوم بأقل من 2.5 مليون درهم في دبي، حيث يبلغ متوسط سعر الشراء نحو 2.333 مليون درهم، وبعائد استثماري يصل إلى 6.49%.

• 55.55% نسبة البحث عن فلل مكونة من 3 غرف نوم في منطقة «داماك هيلز 2».