«سياحة عجمان» تبدأ جولة ترويجية

أفادت دائرة التنمية السياحية في عجمان، بأنها بدأت جولة ترويجية في أسواق رابطة الدول المستقلة. وأفادت بأن الجولة التي انطلقت في 14 سبتمبر وتستمر حتى 21 سبتمبر 2024، تهدف إلى تعزيز التعاون مع ممثلي القطاع السياحي في كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان، وجذب مزيد من السياح إلى عجمان.

وقال المدير العام لدائرة التنمية السياحية، محمود خليل الهاشمي: «تأتي هذه الجولة الترويجية في إطار استراتيجيتنا الشاملة، لتعزيز مكانة عجمان وجهة سياحية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ومن خلال زيارتنا لدول رابطة الدول المستقلة، نهدف إلى تعميق العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا الرئيسين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل الخبرات».