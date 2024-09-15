«غرفة عجمان» تؤكد أهمية الاستثمارات في الزراعة المائية

أكد مجلس إدارة غرفة عجمان، ضرورة التوعية بتنمية الاستثمارات في مجال الزراعة المائية، دعماً لجهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والمائي.

واطلع المجلس خلال اجتماعه الثالث لعام 2024، على المركز المالي للغرفة من بداية العام الجاري إلى نهاية أغسطس، ونتائج مشروعات الغرفة المنجزة، فضلاً عن أجندة مشاركات الغرفة على المستويين المحلي والدولي، دعماً لجهودها في جذب الاستثمارات المباشرة.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، عبدالله بن محمد المويجعي، أن إمارة عجمان تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تشهد تطورات وإنجازات نوعية في القطاعات كافة، الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، والتعليمية والصحية، والخدمات والبنية التحتية وغيرها، لتصبح مدينة عصرية متكاملة بمقومات فريدة، ووجهة مثالية للمعيشة والاستقرار والاستثمار في المجالات المختلفة.

وتقدّم المويجعي بأصدق التهاني والتبريكات، نيابة عن مجلس إدارة «غرفة عجمان» وكل العاملين فيها، إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بمناسبة مرور 43 عاماً على تولي سموه مقاليد الحكم في الإمارة.

وأكد أن مسيرة التنمية مستمرة في إمارة عجمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، كما أن تحقيق الإنجازات على الصعيد الاقتصادي هدف استراتيجي للإمارة، لتعزيز وزيادة إسهاماتها في اقتصاد دولة الإمارات المتوقع نموه خلال عام 2025 بنسبة 6.2%، بحسب توقعات صندوق النقد العربي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة غرفة عجمان الثالث لعام 2024، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى المدير العام لغرفة عجمان، سالم السويدي، وذلك في مركز عجمان لريادة الأعمال.

واطلع الحضور على المركز المالي للغرفة من بداية العام الجاري إلى نهاية أغسطس، ونتائج مشروعات الغرفة المنجزة، وآليات وخطوات تنفيذ المشروعات القائمة، وأجندة مشاركات الغرفة على المستويين المحلي والدولي، دعماً لجهودها في جذب الاستثمارات المباشرة.

كما اطلع مجلس الإدارة على مشروع «أتمتة العمليات الداخلية للبرنامج المالي»، ودوره في تحسين الكفاءة وتبسيط الإجراءات.

وأكد مجلس الإدارة ضرورة التوعية بتنمية الاستثمارات في مجال الزراعة المائية، دعماً لجهود الدولة في الأمن الغذائي والمائي، وما يترتب على تنمية هذا المجال من فرص لدعم قطاع الصناعات التحويلية وزيادة فرص العمل.

وناقش الاجتماع التقرير الخاص بتحديات القطاع الخاص، واطلع الحضور على نتائج المشاركات الخارجية للغرفة، والجهود المبذولة في تعزيز مكانة عجمان على خريطة الأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً.