300 وزير ومدير تنفيذي في «مؤتمر المرافق 2024»

أعلن «المؤتمر العالمي للمرافق» عن أجندة فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مركز «أدنيك» أبوظبي من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري.

ويستضيف المؤتمر أكثر من 300 وزير ومدير تنفيذي من مختلف أنحاء العالم، وقادة القطاع، لتقديم رؤى وتحليلات تتناول إدارة جانب الطلب، وتحديث شبكة الكهرباء، وإبرام الشراكات، ومعالجة ندرة المياه.

وتركز أجندة فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر على التوجهات والجهود العالمية لمعالجة تحديات التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، وذلك في ضوء التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تحديث شبكة الكهرباء لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما يركز المؤتمر على موضوعات رئيسة للاستفادة من الدور المحوري لقطاع المرافق في تحويل الطاقة على مستوى العالم، بهدف دفع عجلة التقدم في المجالات الحيوية، واستكشاف الفرص المتاحة لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني.

ويُعقد المؤتمر تحت شعار «نحو مستقبل آمن ومستدام لقطاع المرافق»، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وسيشهد المؤتمر مشاركة مجموعة من المتحدثين العالميين في مجال الطاقة والمياه ومرافق تبريد المناطق، إذ تغطي الحوارات مجموعة موضوعات، بدءاً من دور قطاع المرافق في تحويل الطاقة على مستوى العالم، ووصولاً إلى حوارات عملية حول أهمية تحديث شبكة الطاقة وإدارة جانب الطلب، وندرة المياه، والتحول نحو اعتماد الطاقة الكهربائية.

يشار إلى أن نسخة العام الجاري من المؤتمر تنعقد تزامناً مع الدورة السادسة من المنتدى العربي للمياه، الذي ينظمه المجلس العربي للمياه، وجامعة الدول العربية، لتسليط الضوء على تحديات ندرة المياه والأمن المائي.