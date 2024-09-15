1131 غرفة فندقية فاخرة جديدة في دبي منذ بداية 2024

شهدت السوق الفندقية في دبي إضافة 1131 غرفة فاخرة من فئة «خمس نجوم» خلال الفترة بين يناير ويوليو 2024 ضمن ست منشآت فندقية، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبحسب تلك البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد ارتفع حجم السوق الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» من 51 ألفاً و635 غرفة في نهاية يناير 2024، إلى 52 ألفاً و766 غرفة في نهاية يوليو الماضي.

كما ارتفع عدد منشآت الفنادق من فئة «خمس نجوم» من 159 منشأة في نهاية يناير 2024 إلى 165 منشأة في نهاية يوليو 2024.

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 2024 أكثر من 151 ألفاً و417 غرفة فندقية ضمن 825 منشأة فندقية، مقابل 148 ألفاً و711 غرفة فندقية، ضمن 813 منشأة في نهاية يوليو 2023.

وبحسب بيانات «الاقتصاد والسياحة»، فقد استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة أكثر من 52.7 ألف غرفة فندقية ضمن 165 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، مسجلة نحو 43.6 ألف غرفة فندقية ضمن 196 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة تجاوزت 28.8 ألف غرفة فندقية ضمن 275 منشأة فندقية. أما الشقق الفندقية، فسجلت نحو 26.1 ألف غرفة ضمن 189 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.

بدوره، وصل معدل إشغال الغرف الفندقية في دبي إلى 77% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنة مع متوسط إشغال 76% خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقطبت 10.62 ملايين سائح دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ9.83 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت نحو 8%، مع مواصلة الإمارة تسجيل معدلات قوية في مختلف المؤشرات، بما في ذلك إجمالي عدد الزوار، وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مقارنة بمستويات العام الماضي.