مصممات إماراتيات يشاركن في «بانكوك للمجوهرات»

شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمنصة «صاغة الإماراتيين» في فعاليات الدورة الـ70 من «معرض بانكوك الدولي للمجوهرات» الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري. وأكدت الغرفة أن مشاركتها تأتي في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال الإماراتيين من الشباب في قطاع الذهب والمجوهرات، والوصول إلى أهم الأسواق العالمية المتخصصة.

وضم وفد الغرفة، الذي ترأسته مدير المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة مسؤولة منصة صاغة الإماراتيين، منى سلطان السويدي، نخبة من المصممات الإماراتيات اللاتي قدمن أحدث مجموعاتهن من المجوهرات الذهبية والألماسية.