اتفاقية لإنشاء مركز لتقنيات الطيران الأخضر في الإمارات

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة فولار للتنقل الجوي، مذكرة تفاهم لتطوير أول مركز لتقنيات الطيران الأخضر في دولة الإمارات، وهو ما يعد خطوة مهمة في جهود الدولة نحو الاستدامة البيئية والابتكار في مجال الطيران. وتم توقيع المذكرة على هامش مشاركة الدولة في أعمال ندوة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الأولى للتنقل الجوي المتقدم، التي تُعقد في مدينة مونتريال بكندا.

ويهدف «مركز تقنيات الطيران الأخضر» إلى تعزيز حلول الطاقة النظيفة، ودعم البحث والتطوير في تقنيات الطيران المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي. ويأتي تطوير المركز في إطار التوجهات الاستراتيجية للرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الخضراء، وخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «تعكس هذه المذكرة التزامنا بتطوير الطيران المستدام، ودعم الاستراتيجية الوطنية لخفض الانبعاثات الكربونية، في وقت سيلعب فيه مركز الطيران الأخضر دوراً محورياً في تطوير حلول مبتكرة لمستقبل أكثر نمواً واستدامة وخضرة».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة فولار للتنقل الجوي، هنري هووي: «نحن متحمسون للشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني في إنشاء هذا المركز المبتكر. ومهمتنا هي تسريع اعتماد تقنيات الطيران الأخضر، وهذه الشراكة ستسهم في إنشاء مركز للتميز في مجال التنقل الجوي المستدام في دولة الإمارات».

يذكر أن هذه الشراكة تعكس رؤية مشتركة بين الهيئة العامة للطيران المدني و«فولار للتنقل الجوي»، لإحداث نقلة نوعية في مجال السفر الجوي، من خلال التكنولوجيا الخضراء، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويخدم المجتمع العالمي للطيران.

• الاتفاقية تعزز حلول الطاقة النظيفة ودعم البحث في تقنيات الطيران المستدامة.