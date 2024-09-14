26.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوعين

أظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن التصرفات العقارية في الإمارة، سجلت نحو 26.9 مليار درهم منذ بدية سبتمبر الجاري حتى الآن (خلال أسبوعين)، منها مبيعات بقيمة 17.8 مليار درهم بعد تنفيذ 6964 صفقة، شملت 5799 وحدة سكنية، و527 مبنى، و638 قطعة أرض.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال فترة الرصد نحو 7.01 مليارات درهم، بعد تنفيذ 1563 صفقة، فيما بلغت قيمة الهبات العقارية نحو 2.09 مليار درهم، بعد تنفيذ 322 معاملة.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن المبيعات العقارية في دبي تحافظ على مستويات مرتفعة، بدعم من الظروف المواتية المستمرة داخل السوق محلياً، وقدوم المزيد من المستثمرين إلى الإمارة للعمل والعيش فيها.

وأكد الزرعوني أن هناك طلباً كبيراً على جميع الفئات العقارية، أبرزها الوحدات السكنية الفاخرة، سواء للتملك أو للإيجار، ما يشجع المطورين على إطلاق مشاريع جديدة.

وأشار إلى أن أسعار العقارات في دبي، لاتزال أقل من مثيلاتها في الأسواق العالمية ذات التقييم الأعلى، سواء في لندن أو نيويورك، متوقعاً تحقيق المبيعات العقارية في الإمارة رقماً قياسياً جديداً على أساس شهري بنهاية تداولات سبتمبر الجاري.

من جهتها، قالت مديرة العلاقات العامة للمبيعات في شركة «بيس هوم للتطوير العقاري»، أسماء موافقي، إن سوق العقارات في دبي تسلك مساراً صاعداً قوياً، لاسيما خلال السنوات الأربع الأخيرة، وسط علامات قوية على استمرار النمو المستدام، لافتة إلى أن مستقبل السوق واعد للغاية.

وأضافت أن دبي تتمتع بمزايا فريدة تجعلها وجهة جذابة للمستثمرين، بفضل استقرارها الاقتصادي والبنية التحتية المتطورة، لافتة إلى أنه وفقاً للمؤشرات الحالية، سيبقى الطلب على العقارات الفاخرة في دبي قوياً، ما يخلق فرصاً جديدة للمطورين والمستثمرين.

وتوقعت استمرار سوق دبي العقارية بالتوسع والنمو، خصوصاً مع استمرار تدفق الاستثمارات الدولية وتطوير المشاريع الكبرى، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً رئيساً للفرص العقارية في المنطقة، كما توقعت أن يحقق سبتمبر الجاري رقماً قياسياً في المبيعات العقارية على أساس شهري.