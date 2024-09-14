«الإمارات للتنمية»: 945 مليون درهم لدعم «الأمن الغذائي» خلال 3 أعوام

جدّد مصرف الإمارات للتنمية التزامه بتعزيز الأمن الغذائي ودعم الابتكار الزراعي خلال مشاركته في فعاليات الدورة الخامسة من المعرض العالمي للزراعة العمودية في دبي.

وانطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأمن الغذائي ضمن أجندة التنمية الوطنية للدولة، قدّم المصرف تمويلات بقيمة 945 مليون درهم منذ أبريل 2021، لدعم قطاع الأمن الغذائي. كما أطلق المصرف العام الماضي برنامج تمويل مشاريع التكنولوجيا الزراعية، الذي يهدف إلى تشجيع المزارعين على تبنّي أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أحمد محمد النقبي، إن «القطاع الزراعي يشهد تحولاً نموذجياً مدفوعاً بالتقدّم التكنولوجي والحاجة المتنامية إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الإنتاج الغذائي».

وأضاف: «باعتبارنا مصرفاً تنموياً يركز على التأثير الاقتصادي، نقدّم لعملائنا من الشركات حلولاً مرنة بأسعار فائدة تنافسية، إضافة إلى فترات سداد مريحة لتلبية الاحتياجات المحددة لمشاريع الأمن الغذائي».