انطلاق فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية 16 سبتمبر الجاري

تنطلق فعاليات الدورة الـ 30 من المؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية، التي تستضيفها إمارة دبي في الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر 2024، بمشاركة عالمية واسعة، حيث يُتَوقع أن يشهد الحدث حضور 20,000 مشارك وأكثر من 800 متحدث، عبر 200 جلسة متنوّعة.

وستجري فعاليات هذا الحدث في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "تنقل معزز بأنظمة النقل الذكية" وتنظمه منظمة النقل الذكي الأوربية إيرتيكو (ERTICO) بالتعاون مع مؤسسة النقل الذكي في أمريكا (ITS America)، ومثيلتها في آسيا والمحيط الهادئ (ITS Asia-Pacific).

ويأتي هذا الحدث لبحث أحدث الابتكارات في مجال التنقل الذكي وتكنولوجيا النقل. وسيركز المؤتمر على أربعة محاور رئيسية: التنقل الحضري، والابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتنقل النظيف، والتنقل ذاتي القيادة.

ومن بين الجلسات الـ 200، التي ستتخلل المؤتمر جلسات نقاشية منها: الابتكارات عبر الآفاق: النقل الآلي المائي وعبر السكك الحديدية والمجال الجوي وما وراء ذلك، آفاق متصلة: كالاتصال والأمن السيبراني وشبكة الجيل الخامس في النقل، قيادة التغيير: السياسات الحكومية والتخطيط المستدام ووقود المستقبل، تفعيل المستقبل: الابتكارات في التنقل النظيف والأنظمة الذكية، إحداث ثورة في التنقل: التكنولوجيا التي تركز على المتعاملين ومعايير الأمن السيبراني، تأمين رحلات الغد: التعامل مع التحديات السيبرانية في التنقل، الإبحار نحو الغد: التقاء البيانات الضخمة والتحول الرقمي والتقنيات الذكية في التنقل الحضري وابتكار التنقل الحضري: الرقمنة والبنية التحتية الذكية.

ويعكس انعقاد هذا المؤتمر لأول مرة في دبي مدى التأثير المتزايد للمنطقة في مجال الابتكار في النقل الذكي، كما يعدّ بمثابة شهادة على رؤية دبي الاستراتيجية وابتكاراتها الرائدة، حيث يوفر منصة مثالية لتبادل الرأي بين قادة الفكر العالميين، وخبراء الصناعة، وصنّاع القرار. وأكدت هيئة الطرق والمواصلات أن استضافة دبي للمؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية تعكس التزامها الراسخ بتعزيز حلول النقل الذكي والنقل المستدام.