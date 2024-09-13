"فلاي دبي" و"السعودية للخدمات الأرضية" تجددان اتفاقية خدمات المناولة

وقعت فلاي دبي اتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية جددت بموجبها اتفاقيتها السابقة لخدمات المناولة الأرضية في مختلف مطارات المملكة التي تخدمها الناقلة.

وقع الاتفاقية التي تمتد ثلاث سنوات حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي ومحمد بن عبد الكريم مازي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية.

وأكد حمد عبيدالله التزام الناقلة بتوفير أعلى معايير الخدمة لعملائها في المملكة وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين البلدين الشقيقين والتي شهدت معدلات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية.

من جانبه أشار محمد بن عبد الكريم مازي، إلى التطور المستمر للشراكة الاستراتيجية بين فلاي دبي والشركة السعوديةِ للخدمات الأرضية، والتي تشهد نقلةً نوعيةً جديدة من خلال تجديد هذه الاتفاقية لخدمة رحلات فلاي دبي بمطارات المملكة.

تسير "فلاي دبي" انطلاقا من مركزها التشغيلي في مطار دبي رحلات منتظمة إلى عدد من الوجهات في المملكة مثل العلا ونيوم والبحر الأحمر ومطارات الرياض وجدة والدمام و غيرها.