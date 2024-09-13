عمومية «أغذية» تقر زيادة 25% في توزيعات الأرباح

عقدت مجموعة أغذية، أمس، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، حيث تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة المقدم بخصوص زيادة التوزيعات النقدية نصف السنوية لتصل إلى 10.31 فلوس للسهم الواحد، بإجمالي 85.7 مليون درهم.

وأفادت «أغذية»، في بيان أمس، بأن ذلك يمثل زيادة في التوزيعات بنسبة 25% على أساس سنوي، ما يعكس الأداء المالي القوي للمجموعة خلال النصف الأول من العام. وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، خليفة سلطان السويدي، إن النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة في النصف الأول تجسّد ثمرة الجهود المبذولة لخلق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين من خلال سياسة توزيع الأرباح المستمرة.