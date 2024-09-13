«طيران الإمارات»: «السياحية الممتازة» باتت متاحة على 33 طائرة

كشفت شركة طيران الإمارات عن أن الدرجة السياحية الممتازة باتت متاحة على 33 طائرة حالياً ضمن أسطولها من طرازي «إيرباص A380» و«بوينغ 777».

وقالت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم الانتهاء من تزويد 31 طائرة من طراز «A380»، إضافة إلى طائرتين من طراز «بوينغ 777» بالدرجة السياحية الممتازة.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن «طيران الإمارات»، أن الناقلة باتت تشغّل الدرجة السياحية الممتازة إلى 17 وجهة ضمن شبكتها العالمية حالياً، على أن تصل إلى 21 وجهة في أكتوبر المقبل.

وأشارت البيانات إلى أن الناقلة تشغل الدرجة السياحية الممتازة حالياً إلى 17 وجهة ضمن شبكتها العالمية، بما في ذلك دبي، إلى جانب محطات «أوكلاند» و«بنغالورو» و«كرايستشيرش» و«هيوستن» و«لندن هيثرو» و«لوس أنجلوس»، و«ملبورن» و«مومباي» و«نيويورك جون إف كينيدي»، و«سان فرانسيسكو» و«ساو باولو»، و«سنغافورة» و«سيدني» و«طوكيو ناريتا»، و«أوساكا» و«جنيف».

وأصبحت «طيران الإمارات» أول ناقلة في المنطقة توفر للمتعاملين مقصورة الدرجة السياحية الممتازة.

وتتميز مقاعد هذه الدرجة الواسعة والمصنوعة من الجلد باللون الكريمي، بعرض 19.5 بوصة، وهي مزودة بمسند رأس قابل للتعديل في ستة اتجاهات، لتمنح المتعاملين مزيداً من الراحة بمساحة تمديد تصل إلى 38 بوصة، كما يمكن إمالة المقعد إلى الخلف بمقدار ثماني بوصات، فضلاً عن ميزات ووظائف أخرى، مثل نقاط الشحن، وطاولة خشبية لتناول الطعام، وطاولة جانبية، كما تتميز مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بأحدث نظام ترفيهي متطور على متن الطائرة، مع شاشة تلفزيون عالية الدقة بحجم 13.3 بوصة.

• الناقلة انتهت من تزويد 31 طائرة «A380» وطائرتي «بوينغ 777» بالدرجة السياحية الممتازة.