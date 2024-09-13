%43 من المشاركين في «رامب - آب» لدعم رواد الأعمال نساء

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن اختتام الدورة الثانية من برنامج «رامب-آب»، الذي يهدف إلى دعم الجيل المقبل من رواد الأعمال والشركات الناشئة في الدولة، مشيرة إلى أن 43% من المشاركين في البرنامج، نساء.

وأفادت في بيان، بأنه تم إطلاق البرنامج في عام 2022 بدعم من وزارة الاقتصاد، لتقديم دورات تدريبية لرواد الأعمال. واختُتمت الدورة الثانية من البرنامج بتنظيم يوم العرض التقديمي في مقر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في منطقة الطويلة، بحضور وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، والرئيس التنفيذي للشركة، عبدالناصر بن كلبان.

وتتعاون «الإمارات العالمية للألمنيوم» في تنفيذ البرنامج مع مؤسسة «C3» الاجتماعية، ومقرها دولة الإمارات، وتدعم رواد الأعمال في المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة، وزيادة تأثيرها الإيجابي في المجتمع والبيئة.

وشارك المئات من رواد الأعمال في الدورة الثانية من البرنامج، الذي تضمن دورات تدريبية عبر الإنترنت حول مهارات ريادة الأعمال.

ووصلت نسبة مشاركة النساء إلى 43% من إجمالي المشاركين في البرنامج، إضافة إلى 29 شركة محلية.

وبعد عملية التقييم، تم اختيار 10 من رواد الأعمال للمشاركة في المرحلة النهائية، التي شملت تدريبات وتوجيهات، لاسيما حول استراتيجيات الأعمال المستدامة من قِبل خبراء من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومؤسسة «C3».