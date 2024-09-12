عقارات دبي تسجل مبايعات بـ1.9 مليار درهم اليوم

سجلت التصرفات العقارية في سوق دبي، الخميس 2.7 مليار درهم نتجت عن 1,138 إجراءً، حسب بيانات «دبي ريست».

وبلغت قيمة المبيعات 1.87 مليار درهم نتجت عن 703 تصرفات، جاءت أعلاها في منطقة دبي هيلز بقيمة 151 مليون درهم من خلال 8 صفقات، ثم الخليج التجاري ثانية بنحو 106 ملايين درهم تحققت من خلال 30 صفقة، تلتها حدائق الشيخ محمد بن راشد ثالثة بـ92 مليون درهم نتجت عن 35 صفقة.

كما بلغت الرهون 665 مليون درهم من خلال 423 إجراءً، حيث جاءت مدينة دبي للاستوديوهات أولاً بقيمة 125 مليون درهم من خلال إجراء واحد، ثم جميرا فيليج سيركل ثانية بـ58 مليون درهم.