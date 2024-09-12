«موانئ أبوظبي» ترسي عقود توريد رافعات بـ 420 مليون درهم

أفادت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس، بأنها وافقت على إرساء عقود على شركة «شنغهاي شينهوا» للصناعات الثقيلة، بكلفة إجمالية تزيد على 420 مليون درهم، يتم بموجبها توريد ست رافعات رصيف، و17 رافعة جسرية مطاطية هجينة، ليتم تشغيلها في مشاريعها بمحطة «نيو إيست مول» بميناء «بوانت نوار» الكونغولي، وموانئ «نواتوم - محطة لواندا» في أنغولا.

وذكرت في بيان، أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية الامتياز التي أبرمتها «موانئ أبوظبي» لـ30 عاماً لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في «ميناء بوانت نوار» الكونغولي، واتفاقية الامتياز لـ20 عاماً لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنغولا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، تتماشى مع توجه المجموعة الاستراتيجي نحو توسيع أعمالها في الأسواق الناشئة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق المصالح المشتركة.

وبموجب عقود الترسية، سيستقبل كل من ميناء «بوانت نوار» ومحطة «لواندا»، ثلاث رافعات رصيف من نوع «سوبر بوست باناماكس»، القادرة على تغطية 21 صفاً من الحاويات، وبمسافة تصل إلى 60 متراً.

كما سيحصل ميناء «بوانت نوار» على ثماني رافعات، في حين ستحصل محطة «لواندا» على تسع رافعات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «يسعدنا إحراز هذا التقدم في تنفيذ اتفاقيات الامتياز التي أبرمناها في أنغولا والكونغو، حيث ستشكل هذه الرافعات مرفقاً حيوياً يسهم في تطوير وتحديث العمليات في الميناءين».

يشار إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي أبرمت في يونيو 2023، اتفاقية امتياز لـ30 عاماً مع حكومة الكونغو لإدارة وتشغيل محطة «نيو إيست مول» متعددة الأغراض في ميناء «بوانت نوار»، باستثمارات تزيد على 500 مليون دولار على مدار مدة الاتفاقية.

وفي أبريل 2024، أبرمت المجموعة اتفاقية امتياز لـ20 عاماً (قابلة للتمديد لـ10 أعوام أخرى) مع سلطة موانئ لواندا لتحديث وتشغيل محطة لواندا متعددة الأغراض في أنغولا.