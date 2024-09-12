«دي بي ورلد» تمنح تمويلات بـ 2.2 مليار درهم للشركات الصغيرة

قدمت منصة التمويل التجاري التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تمويلات تجارية تصل قيمتها إلى 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم)، منذ أن بدأت المنصة نشاطها في الربع الأخير من عام 2022 وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2024.

وأظهرت وثيقة صادرة عن المجموعة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن لدى المنصة القدرة على توفير تمويلات تجارية بقيمة تزيد على مليار دولار (نحو 3.67 مليارات درهم)، بعد أن شهدت توسعاً ملحوظاً في أنشطة التمويل للشركات خلال الفترة الأخيرة.

وتعد المنصة واحدة من الحلول المتميزة التي تقدمها المجموعة للمتعاملين حالياً، والتي تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويلات تجارية، لدعم نموّها بهدف تعزيز تدفق التجارة الدولية.

وتعتمد منصّة التمويل التجاري من «دي بي ورلد» على التكنولوجيا المالية للجمع بين المستوردين والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية من مختلف أنحاء العالم، وبين المؤسسات المالية، ومزوّدي حلول التمويل التجاري الآخرين.

ومنذ إطلاقها في يوليو 2021، دخلت المنصة في شراكة مع العديد من المؤسسات المالية، في وقت يساعد فيه التواصل المكثف لـ«دي بي ورلد» مع الشركات في العالم وإظهار بيانات حركة التجارة والتحكم في الشحنات، الممولين على التواصل مع الشركات، وتحديد المخاطر، وبناء الثقة، وتوفير الائتمان، بينما في المقابل، تحصل الشركات على خيارات تمويل ميسورة الكلفة ومبتكرة، لمساعدتها في تنمية أعمالها.

وكانت المنصة حصلت على ترخيص الإقراض في يونيو 2022، وتعمل على تقديم الائتمان من خلال حلول رأس المال التشغيلي قصيرة الأجل، مثل تحصيل وخصم الفواتير، وتحصيل وخصم الديون عكسياً، وتمويل الذمم التجارية الدائنة.

وفي مايو الماضي، ذكرت «دي بي ورلد»، لـ«الإمارات اليوم»، أن 58 ألف متعامل من أنحاء العالم سجلوا في منصتها للتمويل التجاري، مشيرة إلى أن المتعاملين مع المنصة تقدموا بطلبات ائتمان واعتمادات ائتمانية تجاوز قيمتها 950 مليون دولار (نحو 3.5 مليارات درهم).

وتم تطوير هذا الحل التمويلي من «DP World Trade Finance»، لخلق إمكانية الوصول إلى رأس المال العامل بأسعار معقولة، وفتح الفرص للشركات للمساعدة في تدفق التجارة العالمية.

• منصة التمويل التجاري التابعة للمجموعة قادرة على توفير تمويلات بقيمة تتجاوز 3.67 مليارات درهم.