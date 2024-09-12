«مِراس» تطلق 200 فيلا جديدة ضمن «ذا إيكرز»

أعلنت شركة «مِراس» التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن الإطلاق المرتقب لأكثر من 200 فيلا جديدة ضمن مجمع الفلل الحصري «ذا إيكرز» في منطقة «دبي لاند»، مشيرة إلى أن ذلك يأتي عقب نجاح المشروع وبيع ما يزيد على نصف وحدات المجمع في المرحلة الأولى.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أن مجموعة الفلل الجديدة مكونة من ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، بمساحات تراوح بين 3048 و6001 قدم مربعة، لافتة إلى أن المشروع يضم 1200 فيلا متنوعة المساحات تصل إلى سبع غرف نوم.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يؤكد النجاح الكبير للمرحلة الأولى من (ذا إيكرز) التزامنا بإنشاء وجهات نابضة تركز على المجتمع وتغذي الشعور بالانتماء والرفاهية».

وأضاف: «نواصل مسيرتنا نحو التميز بإطلاق مرحلة جديدة تقدم خيارات متنوعة من المساحات المبتكرة التي تعزز الانسجام مع الطبيعة، وترسي معياراً جديداً للحياة الراقية في دبي، وسنواصل التركيز في هذه المرحلة على تحسين كفاءة الطاقة، والحد من استهلاك المياه تأكيداً لمسؤوليتنا البيئية والتزامنا الثابت بالاستدامة».