«مبادلة للطاقة» توسع منطقة امتيازها في بحر أندامان

أفادت شركة مبادلة للطاقة، أمس، بأنه عقب جولة الترخيص الإندونيسية، تم إرساء عقد امتياز منطقة وسط أندامان، للعرض المشترك الذي تقدمت به «مبادلة للطاقة» مع شركة «هاربور إنيرجي» التي ستتولى العمليات التشغيلية بحصة بلغت 60%، بينما بلغت حصة «مبادلة للطاقة» 40%، مشيرة إلى أن هذا الاستحواذ يعزز استراتيجية النمو للشركة في منطقة حوض بحر أندامان وتوسيع آفاق الفرص فيها.

كما أعلنت اكتمال عمليات الحفر والتقييم بنجاح وأمان في آبار منطقة جنوب أندامان، بما في ذلك «لاياران-1» و«تانكولو-1» و«لاياران-2» و«لاياران-2 (ST1)»، والتي أظهرت إمكانية اكتشاف تريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز الطبيعي في الموقع.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة مبادلة للطاقة، عدنان بوفطيم: «يمثل نجاحنا في تأمين امتياز وسط أندامان، تطوراً استراتيجياً مهماً من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من الفرص المستقبلية»، مضيفاً: «لاشك في أن قدراتنا التشغيلية وخبراتنا الواسعة في هذا الحوض تعزز قدرتنا على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة في منطقتي جنوب ووسط أندامان».

بدوره، قال رئيس مكتب «مبادلة للطاقة» في إندونيسيا، عبدالله بوعلي: «يسرنا الإعلان عن اكتمال عمليات الحفر بنجاح مع مراعاة أقصى معايير الأمان»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز لا يقتصر على تتويج جهود فريقنا، وإنما يمثل أيضاً علامة فارقة لشركة مبادلة للطاقة، من شأنها دعم جهود تحول الطاقة، بما ينسجم مع أولويات أمن الطاقة في إندونيسيا».