«دبي للسلع المتعددة» يطلق مركز الذكاء الاصطناعي

أطلق «مركز دبي للسلع المتعددة»، أمس، «مركز الذكاء الاصطناعي»، كأحدث منصّة ابتكار في دبي، بهدف تعزيز الاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي، وتطوير تطبيقاته العملية التي تواكب احتياجات الحياة اليومية، مع التركيز على توسيع نطاق استخداماتها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشكل المركز الجديد، الذي يمتد على مساحة طابقين في المقر الرئيس لـ«مركز دبي للسلع المتعددة» في برج «أبتاون»، جزءاً محورياً ضمن منظومة متكاملة عصرية، تضم مراكز تكنولوجية متطورة، مثل مركز «كريبتو»، ومركز الألعاب.

وسيوفر المركز بيئة عصرية ومتطورة، تضم مرافق عالمية المستوى، مثل مساحات العمل المشتركة المتقدمة، وغرف الاجتماعات المتطوّرة، إضافة إلى صالة عرض حصرية لعرض حلول الذكاء الاصطناعي. وأطلع المتحدثون باسم «مركز دبي للسلع المتعددة»، أكثر من 60 ضيفاً من كبار الشخصيات والمسؤولين، على ما يقدمه المركز الجديد من باقة واسعة من الخدمات والمزايا الفريدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة دبي للمستقبل»، خلفان بالهول، التزام دبي والإمارات بتحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031 من خلال «استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن افتتاح «مركز الذكاء الاصطناعي»، يمثّل محطة مهمة في تحقيق هذا الهدف، من خلال تأسيس بيئة جاذبة للشركات الجديدة، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة دبي، وجهة عالمية للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لـ«مركز دبي للسلع المتعددة»، أحمد بن سليّم: «في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيضيف أكثر من 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فإن إمكاناته المذهلة ودوره المؤثّر في التجارة العالمية وسلاسل التوريد والأعمال باتت واضحة وجلية».

وأضاف: «انطلاقاً من هذا الزخم الكبير، سيوفر (مركز الذكاء الاصطناعي) للشركات والمستثمرين والشركاء نظاماً بيئياً على مستوى عالمي، يمكنهم من خلاله الاستفادة من أفضل الخدمات وحلول الذكاء الاصطناعي».

يشار إلى أن «مركز دبي للسلع المتعددة»، يضم أكثر من 50 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي و«الروبوتات» من جميع أنحاء العالم.