"دييز" تحقق نمواً بواقع 18% في صافي أرباحها للنصف الأول من 2024

أعلن سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، نتائج عمليات السلطة للنصف الأول من العام 2024، والتي أظهرت نمواً متميزاً عبر مجموعة من مؤشرات الأداء الاستراتيجية مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة والأداء القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، ما يُرسخ مكانة السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها والمتمثلة في المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون و"دبي كوميرسيتي" في قلب المنظومة التجارية والاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي.

وأظهرت النتائج تحقيق السلطة نمواً بنسبة 12% في إجمالي الإيرادات، وبنسبة 18% في صافي الأرباح، وبنسبة 7% في الأرباح التشغيلية، وذلك في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنتائج المُعلنة مع نهاية العام 2023، لتواصل "دييز" مع هذه النتائج نموها المضطرد والمستدام.

وتتزامن هذه النتائج مع تسجيل "دييز" نمواً في إجمالي عدد الشركات التي تتخذ من المناطق الاقتصادية المنضوية تحت مظلة السلطة مقراً لها ولعملياتها المحلية والإقليمية والعالمية، حيث سجلت نمواً بنسبة تتجاوز الـ4% بنهاية النصف الأول من العام 2024، وذلك مقارنة مع نهاية العام 2023، إذ تحتضن "دييز" حالياً أكثر من 78 ألف موظف متخصص بزيادة تبلغ نسبة 12% عن العام الماضي.

ترجمة واقعية

وفي هذه المناسبة قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "إن نتائج الأداء التشغيلي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في النصف الأول من العام الجاري، هي ترجمة واقعية وانعكاس لمدى التزامها الثابت بالتطوير الدائم لمناطقها الاقتصادية، بما يُواكب جهود إمارة دبي الحثيثة الرامية إلى تحقيق الريادة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع المناطق الاقتصادية الحرة، وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ".

وأضاف سموّه: "إن هذه المؤشرات الإيجابية، تؤكد من جديد حرص "دييز" على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز المكانة المرموقة والمتنامية لإمارة دبي كمركز محوري في حركة التجارة العالمية ووجهة استثمارية جاذبة، بسبب نموذجها الاقتصادي الشامل والمتكامل، الذي يمتاز بمرونته الفائقة وحوافزه المتميزة، والتي تُتيح للشركات فرص استثمارية لتأسيس وتطوير واستمرارية الأعمال ونموها المستدام، وهو ما يندرج في إطار سعينا لزيادة مساهمة المناطق الاقتصادية التابعة لـ"دييز" في تحقيق مستهدفات البرنامج الشامل لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، ودعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 وطموحها لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم".

فرص واعدة

وتعليقاً على النتائج الإيجابية المتحققة، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "إن هذه الإنجازات التي تُحققها "دييز" هي نتيجة طبيعية ومدروسة، وثمرة السياسات الاقتصادية الحكيمة والطموحة التي تنتهجها إمارة دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، والتي تقوم على صناعة الفرص الواعدة وإتاحة الحوافز وتوفير المزايا الجاذبة، واستشراف المستقبل والتطلع الدائم نحو المستقبل، والسعي المتواصل نحو تحقيق الريادة في مختلف القطاعات الحيوية".

وأضاف د. الزرعوني: "تحرص دييز على مواصلة تحقيق الإنجازات النوعية والقفزات المتتالية في نتائج أرباحها التشغيلية وإجمالي إيراداتها بوتيرة تصاعدية ثابتة، وهي ماضية قُدماً في تحسين الجاذبية الاستثمارية لمناطقها الاقتصادية الثلاث والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وزيادة مكتسباتها الاقتصادية وتحفيز تجارتها الخارجية غير النفطية، وصولاً إلى ترسيخ سمعة دبي كمدينة رائدة عالمياً ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار بكافة أشكاله".

وقد شهد مطلع العام الجاري اعتماد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" الاستراتيجية الجديدة للسلطة، والرامية إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال الاستثمار بكافة فئاته وأنواعه، والمساهمة في تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للإمارة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية المتكاملة، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور وتوجهات استراتيجية هي "التميز" و"النمو" و"الإثراء".

كما شهد النصف الأول من العام 2024 تقديم "ساندبوكس"، البرنامج المخصص لتسريع نمو الأعمال والمشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا، والتابع لشركة "أوراسيا كابيتال"، الذراع الاستثمارية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" تمويلاً لـ7 شركات ناشئة بقيمة 570 ألف درهم لكل منها، وذلك بعد نجاحها في تجاوز البرنامج الذي تلقى أكثر من 1500 طلب. كذلك، بدأت السلطة بالتعاون مع "أرامكس"، الشركة المتخصصة في الخدمات اللوجستية، اختباراً تجريبياً لنظام التوصيل الروبوتي المستقل من أرامكس في واحة دبي للسيليكون، على أن تشمل لاحقاً مناطقها الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك المنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي، في خطوة نحو دمج مركبات التوصيل المستقلة المستدامة ضمن البيئة الحضرية لدبي.