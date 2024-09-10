"أوبك": القطاع غير النفطي بالإمارات يواصل أداءه القوي في 2024

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، استمرار الأداء القوي للقطاع غير النفطي في دولة الإمارات خلال العام الجاري 2024.

وذكرت "أوبك"، في تقريرها لشهر سبتمبر الصادر اليوم، أن القطاع السياحي في الإمارات واصل تحقيق أداء قوي بعدما استقبلت دبي 10.62 مليون زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأوضحت "أوبك" أن دولة الإمارات تواصل العمل على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب والمهنيين الماهرين من خلال عدة مبادرات استراتيجية بما في ذلك السماح بملكية كاملة للأجانب للشركات المحلية، وتقليل تكاليف تأسيس الأعمال، والتحسينات في قوانين التأشيرات والجنسية، وتنفيذ تدابير الأمان الوظيفي، وتحديث القوانين المحلية.

وأشارت "أوبك" إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبل" إلى 54.2 في أغسطس، مقابل 53.7 في يوليو، حيث شهدت الطلبات الجديدة نمواً في أغسطس، مدعومةً بزيادة في إنفاق المستهلكين والشركات، بينما استمر التوظيف في القطاع غير النفطي في التوسع.