اتفاقية تتيح لركاب «فلاي دبي» 16 وجهة على شبكة «السريلانكية»

أعلنت «فلاي دبي» و«الخطوط الجوية السريلانكية» عن اتفاقية تعاون «إنترلاين» تبدأ من التاسع من سبتمبر 2024، وتوفر خيارات سفر متنوعة بين الإمارات وسريلانكا وخارجها، على وجهات مختارة عبر شبكتي وجهات الناقلتين.

وتوفر اتفاقية التعاون لركاب «فلاي دبي» إمكانية الوصول إلى 16 وجهة على شبكة الخطوط الجوية السريلانكية الممتدة في جنوب وشرق آسيا، والشرق الأوسط، وأستراليا، بما في ذلك ملبورن، وسيول، وسنغافورة، وطوكيو. كما توفر للمسافرين إمكانية السفر بتذكرة واحدة، فضلاً عن تسجيل الأمتعة، إضافة إلى رحلات متابعة سلسة عبر مركز الطيران في دبي لأكثر من 30 وجهة تخدمها «فلاي دبي» في إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، إضافة إلى الشرق الأوسط. وتشمل وجهات مميزة لقضاء العطلات مثل بوخارست، وكراكوف، ومومباسا، ونابولي، وطشقند، وزنجبار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «نحن سعداء باتفاقية التعاون الجديدة مع الخطوط الجوية السريلانكية، والتي ستعزز العلاقات التجارية والسياحية بين الإمارات وسريلانكا».

وأضاف: «منذ بدء عملياتنا في سريلانكا في العام 2010، شهدنا طلباً قوياً على السفر بين البلدين خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن دبي تعد مركزاً عالمياً للطيران، في وقت تفتح فيه اتفاقيات التعاون آفاقاً جديدة لمسافري «فلاي دبي»، وتمنحهم المزيد من الخيارات لاستكشاف العالم بسهولة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السريلانكية، ريتشارد نوتال: «نحن متحمسون للشراكة مع (فلاي دبي) لتوفير رحلات ربط أكثر سهولة لمسافرينا، إذ تعزز هذه الشراكة استراتيجيتنا لتوسيع شبكتنا وانتشارنا عالمياً، وتقديم المزيد من خيارات السفر والمرونة للمتعاملين».

يشار إلى أن شبكة «فلاي دبي» نمت إلى أكثر من 125 وجهة في 55 دولة منذ تأسيسها.