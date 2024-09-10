الإمارات تُشارك في ندوة «إيكاو» الأولى للتنقل الجوي المتقدم بكندا

تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة الأولى لندوة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) حول التنقل الجوي المتقدم، والمعرض المصاحب لها، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 12 سبتمبر الجاري، في مدينة مونتريال الكندية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان، إن مشاركة الدولة تأتي من خلال وفد رسمي برئاسة مدير عام الهيئة، سيف محمد السويدي، وبمشاركة ممثلين عن جهات حكومية واستثمارية، إضافة إلى شركات طيران وتكنولوجيا، ومطوري بنية تحتية، وأكاديميات تدريب. وستركز الدورة الأولى من الندوة على المستجدات والتطورات المتعلقة بمفاهيم التنقل الجوي المتقدم، والطائرات الكهربائية، وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي، والبنية التحتية، وتكامل المجال الجوي.

وقال السويدي، إن قطاع النقل الجوي من القطاعات سريعة التطور، وأصبح مفهوم التنقل الجوي المتقدم محورياً في الرؤية المستقبلية الطموحة لدولة الإمارات، كما يمثل ركيزة أساسية في تعزيز التحول نحو وسائل التنقل المستدامة.

ولفت إلى أن الدولة حققت تقدماً ملموساً في هذا المجال، حيث كانت سباقة في إصدار لوائح لتنظيم التنقل الجوي في المناطق الحضرية من خلال إصدار اللوائح الخاصة بالتاكسي الجوي والموانئ العمودية، وهي اللوائح التي تضع الأساس للبنية التحتية المستقبلية لمنظومة نقل جوي آمنة وفعالة داخل المدن، وذلك تمهيداً لتشغيل أول تاكسي جوي في دبي بحلول عام 2026. من جهته أكد مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، أهمية المشاركة في أول ندوة للنقل الجوي المتقدّم، والتي تعتبر منصة رائدة لتبادل الرؤى والأفكار حول أحدث الابتكارات والاتجاهات، مشيراً إلى أن هذا التجمع يلعب دوراً حاسماً في التخطيط لمستقبل الطيران، ويحظى بمشاركة واسعة من أبرز الجهات المؤثرة في هذا المجال.

ويضم جناح الدولة في المعرض المصاحب للحدث الدولي منصات لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات الاستثمار والشركات الخاصة الرائدة في هذا المجال.