«دبي المالي العالمي» يطلق مركز صناديق التحوط

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، إجراء تحديثات عدة، تسهم في تعزيز مكانته كمركز عالمي مفضّل لشركات إدارة الثروات والأصول.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري، إن «قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، يشهد نمواً متسارعاً يفوق معدلات السوق، ما يؤكّد مكانة المركز وجهة مفضلة لشركات هذا القطاع على مستوى المنطقة».

وأضاف: «مع وجود أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل انطلاقاً من المركز، واستجابة للطلب المتزايد من صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة، يسعدنا إطلاق (مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي)».

وأفاد بأن المركز يستقطب أعداداً متزايدة من شركات إدارة الثروات والأصول، موضحاً ارتفاع عدد هذه الشركات من 350 شركة في نهاية عام 2023 إلى أكثر من 400 شركة حالياً، حيث حقق المركز نمواً يفوق نمو سوق المناطق المالية الحرة في دولة الإمارات بـ10 أضعاف، مشيراً إلى أن منظومة صناديق التحوط في المركز، تواصل نموّها وازدهارها، حيث يضم حالياً 60 صندوق تحوط خالص، بما في ذلك 44 صندوقاً من «نادي المليار دولار».

وأضاف جعفري، أن هذا النمو يعكس قوة منظومة إدارة الثروات والأصول في المركز المالي، والذي انضمت إليه أخيراً العديد من صناديق التحوط مُتعددة الاستراتيجيات، ومنصّات الصناديق، وحلول الاستضافة التنظيمية لإدارة الاستثمارات، ومديري الأصول العالميين.

لفت إلى أن مركز دبي المالي العالمي، يطمح في الربع الأول من عام 2025 إلى إنشاء بيئة عمل شاملة تستوعب مجموعة واسعة من الكيانات المالية، بما في ذلك صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة، يدعمه في ذلك نموّه المطّرد ومحفظة مشاريعه الاستثنائية.

يشار إلى أن مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي، يمثل الخيار الأمثل للشركات والمواهب الطموحة التي تسعى للنمو والتطور، حيث يوفر بيئة عمل مرنة تشجع على التعاون والتواصل الفعال بين الخبراء.