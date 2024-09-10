«جمارك دبي» تستقطب الشباب المواطنين لسوق العمل اللوجستي

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إطلاق برنامج مهني متخصص في القطاع اللوجستي، يهدف إلى تمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة في هذا القطاع الحيوي، بما له من قيمة كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة، وذلك ضمن جهود المؤسسة المستمرة الرامية إلى الاستثمار في الشباب المواطنين، بتقديم أفضل البرامج المهنية والتدريبية المتخصصة، ودمجهم في سوق العمل، لتعزيز دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.

يأتي هذا البرنامج في إطار عمل «جمارك دبي» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ما يتعلق بتطوير قدرات الشباب المواطنين، وتوفير التعليم والتدريب الميداني المتخصص وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات، وضمن جهود المؤسسة في دمجهم بالمجال اللوجستي، وبما يؤهلهم للبحث عن فرص مهنية مناسبة في القطاع الخاص، حيث يسهم البرنامج في تعزيز دور الشركات العاملة في القطاع اللوجستي والقطاعات المرتبطة به في استقطاب الكفاءات الوطنية، واستقطاب الكوادر الوطنية لهذا القطاع.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ناصر النيادي، أن البرنامج المهني المتخصص يعكس رؤية القيادة الرشيدة، ويدعم أهداف «أجندة دبي الاقتصادية D33»، لزيادة دمج المواطنين في سوق العمل، مشيراً إلى توافق البرنامج مع «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال المادي.

من جانبه، قال مدير عام دائرة جمارك دبي ، الدكتور عبدالله بوسناد، إن الدائرة تُعدُّ من بين أكثر الدوائر الحكومية تركيزاً في خطتها الخمسية على إعداد قيادات إماراتية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة وما تحمله من فرص.