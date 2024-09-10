بنك الصين يدرج سندات خضراء بـ 400 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء بقيمة 400 مليون دولار من قبل بنك الصين (فرع دبي). وأفادت البورصة في بيان أمس، بأن هذا الإصدار، والمُستحق في عام 2027، هو جزء من برنامج السندات متوسطة الأجل الخاص ببنك الصين، والبالغة قيمته 40 مليار دولار. وأوضحت البورصة أنه بهذا الإدراج الجديد، ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في «ناسداك دبي» من قبل بنك الصين، بما فيها إدراجات فرعي لوكسمبورغ ودبي، إلى 1.47 مليار دولار.

ويُشكل هذا الإدراج خطوةً مهمةً ستعزّز محفظة «ناسداك دبي» من الإصدارات المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، فيما وصل إجمالي السندات المدرجة إلى 41 مليار دولار. وقالت القنصل العام للصين في دبي، أو بوكيان، إن «الشراكة الاستراتيجية الشاملة والقائمة حالياً تشهد أفضل فتراتها التاريخية، بفضل الثقة السياسية المتبادلة القوية والعميقة والتعاون المالي المزدهر».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي: «يسرّنا أن نرحّب بإدراج السندات الخضراء من الصين (فرع دبي) في (ناسداك دبي)، في خطوة تسلّط الضوء على مكانة ودور دبي وجهة رئيسة للجهات المصدرة العالمية، وتعكس عمق العلاقة التي تربط دولة الإمارات والصين».