"دبي المالي" يطلق مبادرات لدعم التدفق المتزايد لشركات إدارة الثروات والأصول

أجرى مركز دبي المالي العالمي، تحديثات تساهم في تعزيز مكانته كمركز عالمي مفضّل لشركات إدارة الثروات والأصول.

وفق بيان صحفي صادر اليوم عن مركز دبي المالي العالمي.

وتم إطلاق "مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي" الأول من نوعه لدعم صناديق التحوط الناشئة، ومنصات الصناديق، وشركات إدارة الثروات والأصول المتخصصة.

وأفاد المركز بأن أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل الآن انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك 44 صندوق تحوط من "نادي المليار دولار".

وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي إن قطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي يشهد نمواً متسارعاً يفوق معدلات السوق، مما يؤكّد مكانة المركز كوجهة مفضلة لشركات هذا القطاع على مستوى المنطقة.

وأضاف أنه مع وجود أكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول تعمل انطلاقاً من المركز، واستجابةً للطلب المتزايد من صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة، نطلق مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي.

ويستقطب مركز دبي المالي العالمي أعداداً متزايدة من شركات إدارة الثروات والأصول، حيث ارتفع عدد هذه الشركات فيه من 350 شركة في نهاية عام 2023 إلى أكثر من 400 شركة الآن.

ووفق المركز تواصل منظومة صناديق التحوط لديه نموّها وازدهارها، حيث يضم حالياً 60 صندوق تحوّط خالص، بما في ذلك 44 صندوقاً من "نادي المليار دولار".

ويعكس هذا النمو قوة منظومة إدارة الثروات والأصول في المركز المالي، والذي انضمت إليه مؤخراً العديد من صناديق التحوط مُتعددة الاستراتيجيات، ومنصّات الصناديق، وحلول الاستضافة التنظيمية لإدارة الاستثمارات، ومديري الأصول العالميين.

ويطمح مركز دبي المالي العالمي في الربع الأول من عام 2025 إلى إنشاء بيئة عمل شاملة تستوعب مجموعة واسعة من الكيانات المالية، بما في ذلك صناديق التحوط ومنصات الصناديق وشركات إدارة الأصول المتخصصة.

ويعد "مركز صناديق التحوط التابع لمركز دبي المالي العالمي" أحدث مبادرة استراتيجية لتطوير قطاع إدارة الثروات والأصول، إلى جانب خطط عمل أخرى حديثة، بما في ذلك الشراكات مع جمعية إدارة الاستثمار البديل (AIMA)، وديل كاتاليست، وإتش إف ماركتس، ومجلس معايير الاستثمارات البديلة "SBAI".

ويتناول تقرير صادر عن مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أحدث الاتجاهات في مجال إدارة الثروات والأصول العالمية.

وأظهر التقرير تسجيل الإمارات أكبر نسبة نمو كمركز للحجز، حيث شهدت الدولة نمواً بنسبة 9% في الأصول المدارة، وهذا أعلى من أي مركز حجز آخر في عام 2023.

ويوضح التقرير سبل استفادة مركز دبي المالي العالمي من تدفقات الثروة إلى دبي والمنطقة، بما في ذلك زيادة أعداد ذوي الملاءة المالية العالية مثل أصحاب الملايين، والـ"سنتي-مليونير"، والمكاتب العائلية، والشركات المالية الرائدة.

وتضم دبي 62% من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، ومن المتوقع أن تشهد دولة الإمارات أكبر زيادة صافية في أعداد أصحاب الملايين مع استقبالها نحو 6700 آخرين في عام 2024.

ويسلّط التقرير الضوء على دبي باعتبارها نموذجاً لقاعدة متنامية من مديري الصناديق والمستثمرين، حيث تتمتع بميزة مضاعفة كبيئة خصبة للاستثمار بسبب وجود قاعدة متينة وضخمة من رأس المال العام والخاص، فضلاً عن الموقع المستقر الذي تتمتع به المدينة والمناسب للأعمال التجارية، حيث يمكن الوصول إلى أكثر من 40 كياناً إقليمياً، بما في ذلك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وصندوق دبي للاستثمارات.

علاوةً على ذلك، ووفق المركز يمكن للعملاء الاستفادة من رؤوس أموال خاصة تصل قيمتها إلى 3.5 تريليون دولار، حيث تعد دبي عاصمة رأس المال الخاص مع احتضانها أكبر تجمعٍ لأصحاب الثروات في المنطقة.

ويشير التقرير أيضاً إلى تفوق دبي في توفير خيارات نمط حياة تناسب احتياجات أصحاب المواهب العالية وعائلاتهم.