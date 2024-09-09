دناتا تفوز بعقد مع "إيزي جيت" في زيورخ

فازت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، بعقد متعدد السنوات مع خطوط "إيزي جيت" الجوية لتقديم خدمات المناولة الأرضية للناقلة في مطار زيورخ في سويسرا.

وبموجب الشراكة، ستتولى دناتا تقديم مجموعة كاملة من خدمات الركاب وساحة الطائرات والأمتعة، بشكل آمن وموثوق لشركة الطيران منخفض التكلفة، وسيساهم فريق دناتا المخصص في توفير تجربة سفر متميزة لنحو 640 ألف مسافر على متن رحلات "إيزي جيت" والتي تصل إلى 3800 رحلة سنوياً.

ويهدف العقد الجديد إلى توسيع نطاق التعاون بين الطرفين في سويسرا، حيث تقدم دناتا جميع خدمات إزالة الجليد للناقلة في زيورخ منذ عام 2022.

وقال ويلي روف، مدير عام دناتا في سويسرا: "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع إيزي جيت، ونود أن نشكر فريق الناقلة على ثقتهم المستمرة في خدمات دناتا للمناولة الأرضية والتي تعد الأفضل في فئتها، ونتطلع إلى توسيع أطر تعاوننا الناجح، فيما سنواصل الاستثمار في فريقنا والبنية الأساسية والمعدات لتقديم أفضل قيمة لعملائنا".

وتعمل دناتا حالياً في سويسرا في مطاري زيورخ وجنيف، حيث توفر مجموعة من خدمات المناولة الأرضية والشحن لأكثر من 30 شركة طيران ويعمل بها 1100 موظف. وفي السنة المالية 2023-2024، ساعد فريق دناتا أكثر من 8 مليون مسافر ونقل أكثر من 90 ألف طن من البضائع في مطاري جنيف وزيورخ.

تأسست دناتا في عام 1959، ورسخت مكانة رفيعة عالمياً كشركة رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، وتقدم خدمات عالية الجودة وآمنة للمناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2023/ 2024، تعاملت فرق دناتا مع أكثر من 778 ألف رحلة طيران، و2.9 مليون طن من البضائع، وحمّلت 123 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 2.4 مليار دولار.