الإمارات.. الوجهة الأكثر تفضيلاً لأعضاء «التحالف العالمي للفنادق»

قال التحالف العالمي للفنادق إن دولة الإمارات حلت في المركز الأول باعتبارها الوجهة الدولية الأكثر تفضيلاً في العالم لدى أعضاء برنامج «جي إتش إيه ديسكفري» التابع لـ«التحالف»، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، مشيراً إلى نمو عدد الليالي الفندقية التي قضّاها النزلاء من أعضاء «التحالف» في فنادق الإمارات بنسبة 35%.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن النزلاء الأعضاء في البرنامج من دول إيطاليا وبريطانيا وروسيا، جاؤوا في قائمة أكبر ثلاث أسواق إقبالاً على فنادق دولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«التحالف العالمي للفنادق»، كريس هارتلي، إن «السوق الفندقية في دولة الإمارات سجلت معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من العام الجاري، مع ارتفاع الإيرادات التي حققها الأعضاء في برنامج (جي إتش إيه ديسكفري) التابع للتحالف بنسبة 20%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأضاف هارتلي لـ«الإمارات اليوم»: «يعود الأداء القوي إلى نمو عدد الليالي الفندقية التي قضّاها أعضاء (التحالف) في فنادق السوق الإماراتية بنسبة 35%»، لافتاً إلى أن مؤشرات النمو المسجلة في السوق المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري تتخطى المعدل العالمي.

وتابع: «هذه الإنجازات ملحوظة بشكل خاص، بالنظر إلى أن 2023 كان بالفعل عاماً قياسياً من حيث إجمالي إيرادات الغرف الفندقية لبرنامج الولاء».

وذكر هارتلي أن دولة الإمارات حلت في المركز الأول، باعتبارها الوجهة الدولية الأكثر تفضيلاً في العالم لدى أعضاء برنامج «جي إتش إيه ديسكفري» التابع التحالف، مشيراً إلى أنه بحسب تقرير الأداء نصف السنوي، فقد حل السياح الأعضاء في البرنامج من دول إيطاليا وبريطانيا وروسيا في قائمة أكثر ثلاث أسواق إقبالاً على فنادق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما حلت سنغافورة في المركز الثاني مدفوعة بإقامات السياح من الصين وأستراليا.

ويضم برنامج «ولاء» التحالف في محفظته أكثر 800 فندق، تمثل 40 علامة تجارية في 100 دولة. كما يخدم برنامج التحالف 27 مليون عضو، وحقق إيرادات بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2023، مسجلاً 10 ملايين ليلة فندقية، فيما بلغ إجمالي إيرادات الغرف الفندقية في النصف الأول من العام الجاري 1.3 مليار دولار، مقارنة بـ1.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 2023.

إيرادات المنشآت الفندقية

أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد تسجيل القطاع الفندقي في دولة الإمارات مستويات أداء قوية خلال العام الماضي 2023، مع مواصلة النمو القوي خلال العام الجاري.

وكشفت البيانات ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023، بنمو نسبته 15%، مقارنة بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارات إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 11%، مقارنة بعام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية.