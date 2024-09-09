«العليا للبيانات» تستعرض مشروع «توأم عجمان الرقمي»

استعرضت اللجنة العليا للبيانات في إمارة عجمان، التابعة للمجلس التنفيذي خلال اجتماعها الثالث لعام 2024 بالديوان الأميري في عجمان، مشروع «توأم عجمان الرقمي»، ووثيقتي «استراتيجية بيانات عجمان»، و«السياسة العامة لبيانات إمارة عجمان».

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، رئيس اللجنة خلال ترؤسه للاجتماع، إن اللجنة بتوجيهات من القيادة الرشيدة، وتعاون كل الجهات الحكومية في إمارة عجمان تعزّز الاعتماد على التقنيات الحديثة في تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات، إلى جانب دورها في التنبؤ بالأحداث المستقبلية واتخاذ القرارات اللازمة لمواجهتها بكفاءة وفاعلية، من خلال استثمار البيانات التي باتت تشكل جزءاً مهماً من منظومة المدن المتطورة لإنشاء نموذج شامل يتضمن قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة، وإدارة عملية التخطيط للمستقبل بشكل أمثل.

وأضاف أن هذا النموذج يتيح للمسؤولين وأصحاب القرار رسم خريطة التطوير وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وغيرها، مشيداً بدور دائرة عجمان الرقمية القيادي في تحديث الاستراتيجية والسياسة العامة للبيانات.

وأوضح أن مشروع «توأم عجمان الرقمي» منصة موحدة وشاملة تجمع بيانات الإمارة كافة، وسيسهم في تحسين الأداء الحكومي العام، ودفع عجلة التطوير والابتكار بما يتوافق مع «رؤية عجمان 2030».