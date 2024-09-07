«الاتحاد للطيران» تشغّل رحلات إلى وارسو وبراغ

كشفت شركة الاتحاد للطيران، أمس، عن توسيع شبكة وجهاتها مع تشغيل رحلات مباشرة إلى العاصمتين البولندية والتشيكية، اعتباراً من الثاني من يونيو 2025.

وأوضحت الناقلة في بيان، أنها ستشغّل أربع رحلات أسبوعية إلى كل من وارسو وبراغ على متن طائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، لتوفير أقصى درجات الراحة مع 28 مقعداً على درجة الأعمال و262 مقعداً على الدرجة السياحية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة المستمرة لتوسيع شبكة وجهاتها الأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»، أنطونوالدو نيفيس: «هذه الطرق الجديدة لا توسّع شبكة وجهاتنا فحسب، بل تقدم أيضاً فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وجذب المزيد من الزوار إلى أبوظبي».