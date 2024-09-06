63 شركة أرمينية مسجلة في «دبي للسلع» بزيادة 20% منذ بداية العام

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، جولته الترويجية الأولى في العاصمة الأرمينية يريفان، ضمن سلسلة جولاته الترويجية «وُجد من أجل التجارة»، مشيراً إلى تحقيق زيادة بنسبة 20% في عدد الشركات الأرمينية المسجلة لدى المركز منذ بداية العام حتى الآن، والتي وصل عددها إلى 63 شركة.

وذكر المركز، في بيان أمس، أن هذه الجولة الترويجية تأتي استكمالاً لوتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وأرمينيا، لافتاً إلى أن أرمينيا باتت تشكل شريكاً تجارياً متزايد الأهمية لدولة الإمارات التي توفر بوابة استراتيجية للوصول إلى مختلف الأسواق الرئيسة في منطقتي غرب آسيا والقوقاز، كما تعد الدولة أكبر شريك تجاري لأرمينيا في دول مجلس التعاون الخليجي، وثاني أكبر شريك تجاري لها في العالم بعد روسيا.

وشهدت الجولة قيام كبار مسؤولي مركز دبي للسلع المتعددة بإطلاع 120 من قادة الأعمال في مختلف القطاعات والصناعات في أرمينيا على مزايا ممارسة الأعمال من خلال المركز في إمارة دبي التي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي، يوفر سهولة الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية الرئيسة. وسلّطت الجولة الضوء على الإمكانات المتنوعة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة، بما فيها البنية التحتية عالمية المستوى، والمنظومة التجارية المتخصصة، والبيئة المحفّزة لنمو الأعمال، ما رسخ مكانته وجهة رائدة للأعمال والتجارة الدولية.

وقالت سفيرة دولة الإمارات لدى أرمينيا، الدكتورة نريمان محمد شريف عبدالله الملا: «تجسد علاقاتنا المتنامية مع أرمينيا مثالاً بارزاً على مساعي دولة الإمارات لتوسيع شبكتها من الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، وستحظى الشركات الأرمينية بفرص كبيرة للنمو والتوسع في أسواق جديدة انطلاقاً من دولة الإمارات، باعتبارها الشريك التجاري الأكبر لأرمينيا في دول مجلس التعاون الخليجي». وأضافت: «بدورنا، نشجع الشركات الأرمينية على التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لاستكشاف آفاق تلك الفرص».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «تشهد التدفقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأرمينيا نمواً متسارعاً يبرز في حجم التجارة الثنائية بين البلدين، والتي تقدر بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2023، وبزيادة بمقدار أربعة أضعاف مقارنةً مع عام 2022».