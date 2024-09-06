غرف دبي تستهدف دعم توسع المستثمرين الصينيين إلى دبي

وقّعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - تيانجين، وذلك بهدف دعم توسع المستثمرين الصينيين إلى دبي، وتوفير التسهيلات لتأسيس وتنمية أعمالهم في الإمارة، إضافة إلى تعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على دخول السوق الصينية وبناء شراكات واعدة للأعمال مع نظيراتها في تيانجين.

وأفادت في بيان، أمس، بأن المذكرة تنص على تعزيز التعاون للارتقاء بالعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وتيانجين، وتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية، مع الحرص على تنويع قطاعات ومجالات العمل المشترك للمساهمة في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما سيتم توسيع نطاق التنسيق في ما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية بين دبي وتيانجين، وتبادل البيانات التجارية والاقتصادية.

ووقع المذكرة مدير عام غرف دبي؛ محمد علي راشد لوتاه، ونائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية – تيانجين، تشين ليو.

وأكدت غرف دبي، التزامها بدعم خطط الشركات العاملة في الإمارة للتوسع الخارجي في الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية إلى الإمارة، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار. وتدعم الغرف أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل ثلاث مدن على مستوى العالم.