«دبي المالي» إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

استعاد مؤشر سوق دبي المالي مجدداً، بنهاية تعاملات جلسة أمس، أعلى مستوى له في نحو 10 سنوات، وتحديداً منذ نوفمبر 2014، بعد أن ارتفع 0.14%، أو ما يعادل 6.28 نقاط، مسجلاً مستوى 4371.04 نقطة، مدعوماً بتعزيز مكاسب الأسهم القيادية. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية نحو 31 مليار درهم، إلى 3.596 تريليونات درهم بنهاية جلسة الخميس، مقارنة مع 3.565 تريليونات درهم بنهاية تعاملات الأربعاء. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.64 مليار درهم، موزعة بواقع 1.28 مليار درهم في سوق أبوظبي، و354.19 مليون درهم في سوق دبي، بعد التداول على نحو 476.67 مليون سهم عبر تنفيذ 32.74 ألف صفقة.

وكان سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً في سوق دبي، حيث ارتفع 0.23%، مسجلاً سيولة بلغت 119.57 مليون درهم، تلاه سهم «مصرف عجمان» مستقراً عند مستوياته السابقة، وبسيولة بلغت 31.27 مليون درهم، فيما جذب سهم «إعمار للتطوير» سيولة بنحو 26.3 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 1.95%.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي المالي بصافي استثمار بلغ 24.63 ملايين درهم بنهاية جلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 158.16 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 133.54 مليون درهم.

كما قفز مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي)، بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 1.18% إلى مستوى 9477.34 نقطة، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 198.42 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 86.49 مليون درهم، ثم «ألفاظبي» بسيولة 66.85 مليون درهم، ليغلق مستقراً عند 11.96 درهماً.

إلى ذلك، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن استمرار صعود أسواق المال المحلية، لاسيما سوق دبي المالي الذي بلغ أعلى مستوياته في 10 سنوات، يشير إلى وجود مكرر الربحية للأسهم القيادية، كما أن المؤشر عند مستويات جاذبة.

من جهته، قال محلل أسواق المال محمد عطا، إن أسواق المال الإماراتية تزخر بالفرص الاستثمارية الأفضل بالمنطقة، على الرغم من التذبذب الذي تشهده الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن تجاه الأجانب للشراء، خصوصاً بالأسهم القيادية، يأتي في ظل تزايد توصيات اقتناص الفرص من قبل بيوت خبرة عالمية.

• 31 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية.

• مؤشر سوق أبوظبي يقفز لأعلى مستوياته في 6 أشهر.