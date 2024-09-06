«طيران الإمارات» تنهي تحديث 27 طائرة ضمن أسطولها

أعلنت شركة طيران الإمارات، إكمالها تجديد وتحديث 27 طائرة من أسطولها ضمن برنامج التحديث الذي يُعدُّ الأكبر من نوعه في الصناعة، باستثمارات تتخطى ثلاثة مليارات دولار (نحو 11 مليار درهم).

وقالت الشركة لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم الانتهاء من تجديد 25 طائرة طراز «إيرباص A380»، فضلاً عن طائرتين من طراز «بوينغ 777» ضمن أسطولها، مشيرة إلى أنه تم البدء بالعمل على طائرات الـ«بوينغ» خلال الفترة الأخيرة.

وفي مايو الماضي، كشفت «طيران الإمارات»، عن إضافة 43 طائرة أخرى من طراز «إيرباص A380» و28 طائرة من طراز «بوينغ 777» لبرنامجها، لتحديث أسطول طائراتها، ليصل إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى 191 طائرة.

وكانت «طيران الإمارات»، أطلقت برنامجاً لتحديث وتجديد أسطول يضم 120 طائرة، منها 67 طائرة من طراز «إيرباص A380»، و53 طائرة من طراز «بوينغ 777».

ومن شأن التوسع في برنامج التحديث أن يضمن استمرار الناقلة في تزويد عملائها بتجربة سفر مريحة، حيث تشكّل طائرات الـ«بوينغ 777» العمود الفقري لأسطول «طيران الإمارات»، فيما يُعدُّ طراز «إيرباص A380»، المفضل لدى المتعاملين.

يشار إلى أن تحديث كل طائرة، يستغرق نحو أسبوعين قبل إعادتها إلى الخدمة، وتشمل الخطط تجديد مقصورة الدرجة الأولى، وتركيب 38 مقعداً جديداً في درجة الأعمال بتوزيع (1-2-1) للمقاعد، إضافة إلى 24 مقعداً من أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة، و256 مقعداً في الدرجة السياحية.